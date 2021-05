Brexit dernier: le pouvoir de l’UE commence alors que 100 banquiers londoniens sont limogés – obligés de présenter une nouvelle demande en bloc | Politique | Nouvelles

Le géant bancaire allemand a déclaré à un quart des 100 employés de la division qu’ils pouvaient présenter une nouvelle demande d’emploi, mais qu’ils devraient travailler au sein de l’UE et être obligés d’accepter une réduction de salaire de 25%, selon le Financial Times. Des sources de la ville de Londres ont révélé que les 100 rôles que l’entreprise délègue ne sont pas tous directement liés au Brexit, car des coûts importants peuvent être réduits en déplaçant le personnel hors de la capitale vers des hubs dans tout le bloc. Deutsche Bank a en fait une incitation politique à embaucher plus de personnel à Francfort et à Berlin, selon des initiés parlant au journal.

Un porte-parole du plus grand prêteur allemand a insisté sur le fait que la banque restait «fortement engagée envers le Royaume-Uni».

Mais c’est le dernier signe inquiétant pour le Royaume-Uni alors qu’il continue de se heurter à l’UE sur l’accès aux marchés financiers de l’Union après le Brexit à la fin de l’année dernière.

Le Royaume-Uni et l’UE ont finalement conclu un accord commercial de 11 heures la veille de Noël après un an de négociations, mais les services financiers ont été largement exclus de ces négociations.

Plus tôt ce mois-ci, le patron du régulateur financier a averti Bruxelles que son complot visant à éliminer la City du marché unique frappait en fait les finances des banques de toute l’Europe.

Depuis que le Royaume-Uni a achevé son départ de l’UE au début de l’année, près de 1000 milliards de livres d’actifs bancaires – environ 10% de l’ensemble du système bancaire britannique – ont déménagé ou sont en train de quitter le pays.

En 2017, l’ancien président de HSBC, Douglas Flint, avait averti les députés que le Brexit déclencherait une «tour Jenga» de pertes d’emplois, tandis que Xavier Rolet, l’ancien directeur général de la Bourse de Londres, avait également averti qu’environ 232000 postes dans les services financiers étaient menacés.

Mais les prévisions sombres ne se sont pas encore concrétisées, les comptables d’EY affirmant que seuls 7600 emplois dans les services financiers ont quitté le Royaume-Uni après le Brexit – une infime fraction des 1,1 million de personnes employées dans le secteur financier du pays.

SUIVEZ EXPRESS.CO.UK POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT: