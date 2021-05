Brexit dernier: l’UE a honte de son complot visant à bloquer le Brexit Grande-Bretagne de l’accord | Politique | Nouvelles

La Convention de Lugano est un traité international négocié par l’UE au nom de ses États membres et le Danemark séparément – avec les États de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Il s’agit notamment de l’Islande et de la Norvège aux côtés de la Suisse et du Liechtenstein.

Le traité vise à clarifier les juridictions nationales compétentes pour les litiges civils et commerciaux transfrontaliers et à garantir que les jugements rendus dans ces litiges peuvent être exécutés au-delà des frontières.

Si le Royaume-Uni réussissait à adhérer au programme, les décisions de justice seraient alors reconnues et exécutées à travers les frontières du Royaume-Uni et de l’UE / AELE beaucoup plus rapidement et à moindre coût.

Les ministres britanniques ont demandé à adhérer au traité en avril 2020 alors que les négociations sur le Brexit étaient en cours.

Cependant, la Commission européenne a publié une évaluation de la demande qui recommandait au Royaume-Uni de se voir refuser l’entrée à la convention.

Bruxelles a déclaré que la décision avait été prise en raison du Brexit et de la décision du gouvernement britannique d’avoir «une relation plus éloignée» avec Bruxelles par la suite.

Le document de l’UE concluait: «Le Royaume-Uni est un pays tiers sans lien spécial avec le marché intérieur.

“Par conséquent, il n’y a aucune raison pour que l’Union européenne s’écarte de son approche générale à l’égard du Royaume-Uni.”

Mais le secrétaire à la Justice et Lord Chancelier, Robert Buckland, a affirmé que le Royaume-Uni remplissait «tous les critères d’adhésion».

«La Commission a procédé à une évaluation approfondie de la demande et en a discuté avec les États membres.»

La décision finale d’adhérer à la Convention de Lugano appartient cependant au Conseil européen et Express.co.uk comprend qu’ils sont prêts à suivre l’évaluation de la Commission.