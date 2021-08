Brexit dernier: Meddling Barnier pèse sur la ligne de pêche alors qu’il visite un champ de bataille clé | Politique | Nouvelles

Des photos de M. Barnier rencontrant les dirigeants de l’industrie de la pêche ont été partagées sur Twitter hier par Daniel Fasquelle, maire du Touquet-Paris-Plage ainsi qu’un membre de l’Assemblée nationale française pour Les Républicains, le même parti que M. Barnier.

M. Fasquelle a ajouté : « Compte tenu de mon poste, j’ai toujours été aux côtés de ces hommes et femmes passionnés qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour nous nourrir.

« Les Britanniques ne réalisent pas encore les conséquences du Brexit, qui implique de sortir plus de 600 accords internationaux.

« Les pêcheurs ne peuvent pas être pris dans ces affaires politiques, et Michel Barnier reste un ardent défenseur de la filière pêche.

Un initié français a mis en garde contre d’autres manifestations potentielles dans les semaines à venir, déclarant: «Le gouvernement britannique semble lent à agir pour accorder des licences, bien qu’il ait reçu des informations de notre part via la Commission européenne il y a des semaines.

“C’est préoccupant et nous exhortons le Royaume-Uni à agir de toute urgence, sinon nous pourrions être confrontés à un autre scénario de Jersey.”

Mise à jour de 6h45: Barnier patauge dans le rang de pêche

Michel Barnier a fait irruption dans le conflit de pêche en cours entre la France et le Royaume-Uni lors d’une visite à Boulogne, dont le maire a clairement décrit l’ancien négociateur européen du Brexit comme un « ardent défenseur de l’industrie de la pêche ».

Des photos de M. Barnier rencontrant les dirigeants de l’industrie de la pêche ont été partagées sur Twitter hier par Daniel Fasquelle, maire du Touquet-Paris-Plage ainsi qu’un membre de l’Assemblée nationale des Républicains, le même parti que M. Barnier.

M. Fasquelle a publié hier une série de messages qui ont été retweetés par M. Barnier, qui est largement soupçonné d’être prêt à défier le président français Emmanuel Macron l’année prochaine.

M. Fasquelle a déclaré : « Michel Barnier a rencontré les pêcheurs de la Coopérative Maritime d’Etaples au cœur du port de Boulogne, premier port de pêche de France avec une flotte diversifiée de près de 150 bateaux.