Brexit dernier projet de loi sur le règlement du divorce financier Accord de l’UE Rapport sur le budget de la Commission européenne | Politique | Nouvelles

Nous vous informons de ces nouvelles infractions pour lesquelles la DGT pourrait vous imposer une amende cet été. Avec l’arrivée de l’été, la mobilité augmente aussi sur nos routes, à laquelle s’ajoute l’envie de voyager avec l’arrivée du beau temps et le bon taux de vaccination, et c’est pourquoi la Direction générale de la circulation […] More