Brexit dernier: quatre villes de l’UE prévoient une prise de pouvoir au Royaume-Uni, selon un banquier – «L’Europe a le dessus» | Politique | Nouvelles

Brexit: un expert dit que les sanctions financières sont “ politiquement maladroites ”

Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a déclaré aux actionnaires dans une lettre annuelle que le Brexit “ne peut pas être positif” pour le Royaume-Uni à court terme et entraînera une augmentation des coûts pour les clients, à la fois au Royaume-Uni et dans toute l’Europe. Il a ajouté: «L’Europe a eu et continuera d’avoir le dessus.» Les banquiers urbains sont de plus en plus préoccupés par l’absence d’accord détaillé entre le Royaume-Uni et l’UE sur les services financiers, qui reste l’industrie la plus importante et la plus lucrative de Grande-Bretagne.

Le mois dernier, les deux parties ont signé un protocole d’accord sur les services financiers, mais elles sont toujours en désaccord sur un accord d’équivalence qui accorderait un accès supplémentaire aux entreprises basées au Royaume-Uni.

S’exprimant sur la distance entre le Royaume-Uni et l’UE dans les discussions en cours, M. Dimon a déclaré: «À court terme (c’est-à-dire les prochaines années), cela ne peut pas être positif pour le PIB du Royaume-Uni – l’effet après cela sera entièrement basé sur la question de savoir si le Royaume-Uni a un plan stratégique complet et bien exécuté qui est acceptable pour l’Europe.

Il a salué Londres comme étant «un endroit magnifique pour faire des affaires» en termes d’état de droit, de population et de technologie, mais a également averti que les futures règles financières avec l’UE étaient extrêmement incertaines après le Brexit, et a nommé quatre villes de l’UE qui en bénéficieront.

M. Dimon a déclaré: «Il est clair qu’avec le temps, les politiciens et les régulateurs européens feront de nombreuses demandes compréhensibles pour transférer des fonctions dans les juridictions européennes.

Dernier Brexit: quatre grandes villes de l’UE prévoient une énorme prise de pouvoir, a averti un patron de la banque (Image: GETTY)

«Pour cette raison – et grâce aux efforts européens résolus pour concurrencer Londres – Paris, Francfort, Dublin et Amsterdam gagneront en importance à mesure que davantage de fonctions financières y seront exercées.»

JP Morgan compte environ 12 000 employés à Londres et 19 000 à travers le Royaume-Uni, mais M. Dimon a averti qu’il est possible qu’un «point de basculement» se produise lorsque l’entreprise doit déplacer toutes ses opérations hors de la capitale desservant l’UE vers le continent.

Dernier Brexit: le Royaume-Uni a rompu tous ses liens avec l’UE à la fin de l’année dernière (Image: GETTY)

Mise à jour de 8 h 52: c’est sur l’UE! Bruxelles a “ armé ” l’Irlande du Nord pour “ punir ” le Royaume-Uni pour le Brexit, selon un expert

L’UE a «armé» l’Irlande du Nord lors des pourparlers sur le Brexit, ce qui a provoqué la terrible violence de cette semaine, a déclaré un commentateur.

Alors que les affrontements se poursuivent en Irlande du Nord, la commentatrice et historienne Ruth Dudley Edwards a affirmé que l’UE avait utilisé l’État pour exercer une pression maximale sur le Royaume-Uni afin qu’il accepte un accord sur le Brexit.

Bien qu’il existe des alternatives au protocole, Mme Dudley Edwards a insisté sur le fait que Boris Johnson avait été contraint d’accepter un accord qui entrave le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en raison de son prédécesseur.

Malgré l’accord d’un accord, le commentateur a également averti que Bruxelles avait choisi d’interpréter les règles douanières de la manière la plus stricte possible pour infliger “un maximum de dommages” au Royaume-Uni.

Alors qu’elle a également attaqué l’UE pour son intransigeance pendant le Brexit, la commentatrice a également affirmé que Theresa May avait «cédé» à leurs demandes pendant son mandat de Premier ministre.

Mise à jour de 8h10: Joe Biden appelle au calme en Irlande du Nord tout en exprimant son soutien au protocole du Brexit

Joe Biden a ajouté sa voix aux appels appelant au calme en Irlande du Nord, après qu’une semaine de violence a secoué la province.

Le président américain a également réitéré son soutien au protocole d’Irlande du Nord, qui a été négocié dans le cadre de l’accord sur le Brexit.

Aux termes de l’accord négocié avec l’UE, les marchandises en provenance du Royaume-Uni sont soumises à des contrôles douaniers dans les ports d’Irlande du Nord.

Les syndicalistes ont cependant fait valoir que le protocole a tendu les liens avec le reste du Royaume-Uni en imposant des barrières commerciales et a enflammé les tensions loyalistes.

Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré: «Nous sommes préoccupés par la violence en Irlande du Nord et nous nous joignons aux dirigeants britanniques, irlandais et nord-irlandais dans leurs appels au calme.»

Elle a ajouté: «Nous nous félicitons des dispositions de l’accord de coopération commerciale UE-Royaume-Uni et du protocole d’Irlande du Nord, qui ont contribué à protéger les acquis de l’accord Belfast / Vendredi saint.»

Dernier Brexit: Joe Biden a appelé au calme en Irlande du Nord (Image: GETTY)

Mise à jour de 8h10: un député conservateur déclare que “ le Brexit n’est pas une excuse ” pour la violence en Irlande du Nord alors que les troubles se poursuivent

Le Brexit n’est pas une excuse pour les troubles dramatiques qui secouent l’Irlande du Nord pour la septième nuit consécutive, a déclaré un député conservateur.

Les troubles civils qui ont éclaté en Irlande du Nord ont été en partie imputés au Brexit.

S’exprimant sur BBC Newsnight, l’ancienne secrétaire conservatrice d’Irlande du Nord, Theresa Villiers, a déclaré qu’elle ne pensait pas que l’Irlande du Nord était en danger.

«Je ne pense pas que le processus de paix soit menacé», a déclaré Mme Villiers.

«C’est un fait déprimant que les émeutes et l’anarchie comme celles que nous avons vues dans les rues ces derniers jours sont quelque chose qui a défiguré l’Irlande du Nord pendant des décennies.

«Nous avons besoin d’une réponse policière robuste, mais les références au Brexit ne sont pas une excuse pour ces émeutiers.

«Rien ne justifie ce qu’ils font.»

Mise à jour de 7h50: “ Pas étonnant que les travaillistes ne voulaient pas du Brexit! ” Thornberry se moque de ne pas avoir compris le commerce

Emily Thornberry, du Labour, a été accusée de ne pas avoir compris la politique commerciale internationale après que le ministre de l’ombre a averti que la Grande-Bretagne pourrait accidentellement conclure un accord commercial avec la Chine.

Le gouvernement a fait de l’adhésion à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (PTPGP) l’une de ses principales priorités pour le commerce en 2021. Une demande officielle d’adhésion au groupe a été présentée par la secrétaire au Commerce international, Liz Truss, en janvier.

Le bloc est composé de 11 pays: Canada, Mexique, Pérou, Chili, Nouvelle-Zélande, Australie, Brunei, Singapour, Malaisie, Vietnam et Japon.

C’est l’une des zones de libre-échange à la croissance la plus rapide au monde et devrait dépasser l’UE dans les prochaines années.

Cependant, Mme Thornberry a écrit à Mme Truss pour demander que la consultation publique sur l’adhésion au PTPGP soit rouverte.

Elle a déclaré que la Chine était également impatiente de rejoindre le bloc et que la Grande-Bretagne pourrait être contrainte de conclure un accord commercial avec le pays communiste via le bloc commercial.