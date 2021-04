Brexit: des expatriés britanniques punis par des fonctionnaires européens «vindicatifs» | Politique | Nouvelles

Brexit: les expatriés britanniques en Espagne partagent leurs réflexions sur la sortie de l’UE

Et Jayne Adye, directrice de Get Britain Out, estime que le retard actuel du Parlement européen dans la ratification de l’accord commercial signé par M. Johnson en décembre devrait servir de signal d’avertissement clair au Premier ministre. La question des droits des expatriés britanniques après le Brexit est devenue une patate particulièrement chaude après le 31 mars, date limite pour les candidatures au système de règlement européen du gouvernement.

Dans son bulletin hebdomadaire, Mme Adye a expliqué: «Alors que le Parlement européen continue d’essayer d’interférer et de remettre en question notre souveraineté, ses propres gouvernements – la France et l’Espagne en particulier – ont catégoriquement échoué à assumer leurs responsabilités énoncées dans l’accord de retrait.

«Dans toute l’UE, les expatriés britanniques sont confrontés à une myriade de contrôles et de restrictions inutiles, ainsi qu’à des coûts forgés de toutes pièces pour des tâches administratives, telles que l’obtention d’un permis de conduire européen.»

Elle a ajouté: «Beaucoup sont incapables d’ouvrir de nouveaux comptes bancaires, de déménager, de voter ou même de voyager à travers l’Europe sans que leurs droits ne soient remis en question.»

Pour le moment, nous nous trouvons à un carrefour clair de notre future relation avec l’UE Jayne Adye

Tous ces droits étaient censés être protégés conformément à l’accord de retrait qui a sorti la Grande-Bretagne de l’UE à la fin de 2019, a souligné Mme Adye, le Royaume-Uni gardant sa part du marché en ce qui concerne les citoyens de l’UE vivant dans le ROYAUME-UNI.

Elle a déclaré: “Malgré ces échecs évidents, une grande partie des médias – et le gouvernement – refusent d’agir ou de soulever des questions, laissant les expatriés britanniques dans l’ignorance et vulnérables aux administrateurs locaux vindicatifs et trop zélés.”

Mme Adye a averti: «Pour le moment, nous nous trouvons à un carrefour évident de nos futures relations avec l’UE.

«Nos citoyens ne voient pas leurs droits respectés par les États membres.

«Le Parlement européen continue de tergiverser sur l’approbation de notre accord commercial, et cela avant même que nous n’arrivions au problème de la Commission européenne qui continue d’exiger du Royaume-Uni qu’il accepte le contrôle de l’UE sur l’Irlande du Nord, ainsi que son mot à dire dans nos réglementations nationales!»

Mme Adye a par conséquent exhorté M. Johnson à abandonner tous les efforts pour accueillir Bruxelles.

Elle a déclaré: «Il est clair que ce que nous avons sur la table pour le moment ne fonctionne pas.

«Il ne peut y avoir de débat à ce sujet, alors pourquoi le gouvernement continue-t-il de lutter pour un changement au coup par coup au lieu de prôner un accord équitable qui déchire ce qui est actuellement en place, en particulier celui qui ne fonctionne clairement pas?»

Le Parlement européen votera demain sur un accord commercial post-Brexit conclu entre la Grande-Bretagne et l’UE après que les dirigeants politiques aient renoncé à la menace de ne pas ratifier l’accord en raison des changements britanniques dans les accords commerciaux en Irlande du Nord.

Les législateurs de l’UE devraient soutenir massivement l’accord de commerce et de coopération, dernière étape de son approbation, bien qu’il y ait eu des doutes quant à leur intention de le faire à temps.

Les chefs des groupes politiques ont convenu jeudi de soumettre le vote sur l’accord et une résolution connexe à la salle plénière du parlement mardi prochain. La semaine dernière, les comités parlementaires ont soutenu l’accord commercial par 108 voix contre une.

Le Parlement est confronté à une date limite de fin avril, mais a déclaré qu’il souhaitait voir la Grande-Bretagne passer à la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord, qui fait partie de l’accord de retrait du Brexit couvrant la position particulière de la province britannique.

S’il n’y avait pas de vote ce mois-ci et que l’application provisoire de l’accord n’était pas prolongée, l’accord commercial cesserait de s’appliquer, laissant la Grande-Bretagne et l’Union européenne commercer avec des tarifs et des quotas.

L’Irlande du Nord est restée dans le marché unique de l’UE pour les marchandises afin de garantir une frontière toujours ouverte avec l’Irlande, membre de l’UE, mais cela nécessite des contrôles des marchandises en provenance d’autres régions du Royaume-Uni dans la province.

En mars, la Grande-Bretagne a prolongé unilatéralement jusqu’en octobre un délai de grâce pour certains contrôles, ce qui a entraîné une action en justice de la Commission européenne.