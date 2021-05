Brexit: des pêcheurs courageux de Jersey retournent à la mer après le blocus de la pêche français | UK | Nouvelles

En violation flagrante de l’accord sur le Brexit, les dirigeants locaux de La Manche ont déclaré que les pêcheurs ne pouvaient pas utiliser les ports de Granville, Barneville-Carteret et Diélette jusqu’à nouvel ordre. Mais la nouvelle n’a pas empêché les braves pêcheurs de la dépendance de la Couronne de partir aujourd’hui pour ramasser une prise.

Cela survient quelques jours à peine après qu’une flottille de navires de pêche français a bloqué le port de Saint-Hélier à Jersey dans la rangée – ce qui, selon eux, les fait faire faillite.

Boris Johnson les a rapidement envoyés faire leurs valises lorsqu’il a envoyé deux navires de guerre de la Royal Navy – mais la dispute n’a pas disparu et la tentative de nuire à l’industrie de la pêche de Jersey est la dernière tactique.

Don Thompson, qui préside l’Association des pêcheurs de Jersey, a déclaré au Daily Telegraph: “La vraie difficulté est vraiment de ce côté-ci et je vois mes collègues faire faillite – des pêcheurs qui n’ont rien fait d’autre toute leur vie, se sont engagés à l’industrie depuis qu’ils étaient très jeunes, ayant à vendre leurs bateaux et à s’éloigner de l’industrie. “

Léon Dessoude, pêcheur à Jersey depuis 15 ans, a également déclaré au journal: “Il faut un accès pour y accéder. Si vous avez des problèmes, vous devez pouvoir en parler.

LIRE LA SUITE: Résultats des élections britanniques EN DIRECT: Starmer face à un effacement humiliant

“Nous ne pensons vraiment pas que ce soit un problème de notre part, mais vous devez vous assurer que les États membres autorisent l’accès au marché de manière appropriée.”

Suivez ci-dessous pour des mises à jour en direct sur le Brexit:

Mise à jour de 8 h 35: Boris insiste pour qu’il n’y ait pas de nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse – “ C’est irresponsable et imprudent ”

Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il ne devrait pas y avoir un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse car ce n’est pas le moment “de parler de déchirer notre pays”.

Vendredi, 48 des 73 résultats de la circonscription écossaise ont été déclarés. Jusqu’à présent, le SNP a 39 sièges, les libéraux démocrates quatre, les conservateurs trois et les travaillistes deux.

S’adressant au Telegraph, le Premier ministre a clairement indiqué qu’il rejetterait les appels à un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse si Nicola Sturgeon obtenait un autre mandat.

Il a déclaré: «J’ai écouté attentivement les élections écossaises.

«Mon impression était qu’ils [the SNP] s’est éloigné de l’idée d’un référendum, et je pense très judicieusement.

Mise à jour de 8h: Brexit BONANZA: Liz Truss envisage un nouvel accord commercial gigantesque en Asie du Sud-Est – “ 3 milliards de livres sterling juste le début! ”

La manne britannique du Brexit devrait se poursuivre avec Liz Truss qui jette son dévolu sur le dernier accord commercial gigantesque avec le Royaume-Uni, a déclaré un député conservateur.

Alors que Mme Truss dirigeait la charge pour façonner l’avenir de la Grande-Bretagne après le Brexit, un député conservateur a affirmé que le Royaume-Uni était prêt à devenir un champion du commerce sur les marchés émergents d’Asie du Sud-Est.

Mme Truss a déjà signé des accords avec Singapour et le Vietnam, mais Richard Graham, député conservateur de Gloucester et envoyé commercial pour la communauté économique de l’ASEAN, l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie, a indiqué que le Brexit Britain ciblait désormais son dernier accord dans la région.

En effet, s’adressant à Express.co.uk, M. Graham a révélé qu’un comité mixte du commerce économique avait maintenant été établi avec l’Indonésie pour faire avancer un accord de libre-échange.