Le 1er janvier, la période de transition post-Brexit a expiré, ce qui signifie que les règles de l’UE ne s’appliquent plus en Grande-Bretagne. C’est un nouveau chapitre de l’histoire nationale du pays – car, au cours des 48 dernières années, l’adhésion à l’UE a restreint la capacité de la Grande-Bretagne à prendre ses propres décisions et à définir des politiques. Le voyage n’a pas été facile, car le jour du Brexit a été précédé d’une période politique débilitante qui a amèrement divisé la nation.

Le temps écoulé depuis le vote sur le congé en juin 2016 a entraîné des niveaux sans précédent de rancune parlementaire, de colère publique et de méfiance.

De nombreux parlementaires et politiciens à travers le continent ont même tenté d’ignorer la volonté démocratique du peuple, alors qu’ils tentaient de renverser complètement le résultat du référendum ou de faire pression pour un “Brexit de nom uniquement”.

Les rapports mis au jour, cependant, soulignent les difficultés que la Grande-Bretagne aurait rencontrées si elle avait adopté le modèle du «Brexit doux» approuvé par certains militants et députés travaillistes.

Selon l’historien Hjörtur J. Guðmundssonthe, deux pays de l’Espace économique européen (EEE) – l’Islande et la Norvège – “veulent de plus en plus abandonner” l’arrangement.

L’adhésion à l’EEE permet un accès complet au marché unique mais oblige le pays à accepter les règles de l’UE telles que la libre circulation.

En 2018, le ministre islandais des Finances Bjarni Benediktsson a lancé une attaque fulgurante contre le bloc, affirmant que l’UE commençait à considérer l’indépendance du pays nordique comme une «nuisance».

M. Benediktsson a déclaré que le désir de Bruxelles d’une “intégration plus approfondie” rendait plus difficile pour l’Islande d’avoir des exemptions spéciales dans des domaines qui risquaient de nuire aux intérêts nationaux.

M. Benediktsson a déclaré au Telegraph que Reykjavik craignait de plus en plus que l’UE “ne comprenne” pourquoi l’Islande était si réticente à être entraînée dans le projet européen.

Il a dit: «Ils font presque preuve de mépris, c’est comme une nuisance pour eux.

«Quand allons-nous nous en débarrasser?

«Pourquoi tout le monde ne peut-il pas devenir membre à part entière?

“Je peux comprendre cela d’un point de vue politique, mais le fait est que si vous avez un accord international, vous devez le respecter, et c’est tout.”

«Nous devons discuter des alternatives.»

Erik O. Eriksen, politologue à l’Université d’Oslo, a écrit: «Les Norvégiens ont voté contre l’adhésion à l’UE en 1994; l’argument selon lequel ils ne devraient pas être régis par des lois décidées ailleurs l’emporta.

«Paradoxalement, cependant, le vote« non »a fini par saper la souveraineté norvégienne.»

Dans un rapport de 2018 pour Brexit Central, M. Guðmundsson a ajouté: “Pendant ce temps, les sondages d’opinion en Norvège ont suggéré que plus de Norvégiens souhaiteraient remplacer l’accord EEE par un accord de libre-échange global que ceux qui souhaiteraient rester dans l’EEE.

“Les Norvégiens ont également mené des sondages d’opinion montrant beaucoup plus de personnes favorables à la tenue d’un référendum sur l’adhésion de la Norvège à l’EEE que celles contre”.