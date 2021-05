Brexit en date : alerte concernant un complot visant à annuler l’accord commercial avec l’Australie – le Royaume-Uni pourrait être «lié» à l’UE | Politique | Nouvelles

Jayne Adye s’exprimait à la fin d’une semaine au cours de laquelle des divisions ont été révélées au sein du cabinet entre la secrétaire au Commerce international Liz Truss, qui travaille fiévreusement pour obtenir un accord sur la ligne, et le secrétaire à l’Environnement George Eustice, qui a exprimé de graves préoccupations concernant le plan , qui verrait les tarifs supprimés progressivement sur une période de 15 ans. La National Farmers Union est également opposée au plan dans l’état actuel des choses, la secrétaire générale Minette Batters qualifiant l’accord prévu d'”incroyablement préoccupant” tout en affirmant qu’il “offrirait incroyablement peu d’avantages à l’économie”.

Cependant, Mme Adye, directrice du groupe de campagne populaire pro-Brexit Get Britain Out, a déclaré : « Depuis que nous avons rejoint la Communauté économique européenne en 1973, le Royaume-Uni a été incapable de poursuivre son propre programme commercial mondial.

“Maintenant, il semble que ce manque d’expérience dans les négociations des personnalités publiques – et l’ingérence des médias – menace de faire dérailler la ‘Grande-Bretagne mondiale’ avec une nouvelle forme de ‘Project Fear’.”

Elle a ajouté : « Ma préférence sera toujours d’acheter des Britanniques, mais si mon alternative est de soutenir l’UE qui nous considère comme un ennemi, ou de soutenir les biens d’un allié du Commonwealth avec qui nous entretenons de bonnes relations, alors je sais ce que je ferais. mettre dans mon panier !

“Des décennies de protectionnisme au sein de l’UE – avec la politique agricole commune accordant des subventions à bon nombre des agriculteurs et des propriétaires fonciers les plus riches – cela a laissé notre industrie agricole dans une ornière.”

Si une concurrence supplémentaire signifiait que les consommateurs britanniques se retrouvaient avec de meilleurs produits et une plus grande variété à un coût réduit, l’approche de M. Johnson aura été justifiée, tout en démontrant la volonté du Royaume-Uni d'”embrasser une expansion mondiale”, a déclaré Mme Adye.

Elle a ajouté : « Je rappelle à tout le monde que nous avons déjà un accord sans droits de douane et sans contingent avec l’UE – et ce depuis des décennies – même si les normes sont beaucoup plus basses dans certains États membres et que des produits moins chers sont disponibles. Pourtant, les agriculteurs britanniques ont survécu – et en fait, ils ont vigoureusement poussé en faveur d’un accord commercial avec l’UE.

« Pourquoi un accord sans droits de douane et sans contingent avec l’UE – qui est juste à nos frontières – est-il plus acceptable qu’un accord similaire avec le marché beaucoup plus petit de l’Australie ?

“Si nous ne repoussons pas ces messages apocalyptiques – et comprenons le fait que des changements doivent être apportés – alors nous nous retrouverons avec peu de nouveaux accords commerciaux, et toujours liés à l’approche protectionniste à l’envers de l’UE, tuant l’ambition de la Grande-Bretagne mondiale et faisant de notre combat fructueux pour faire sortir la Grande-Bretagne de l’UE une victoire très creuse.

Mise à jour de 7h : Détruisez l’agenda de l’UE ! La Grande-Bretagne a dit de faire équipe avec la Suisse pour mettre un terme aux “petits” tyrans bruxellois

Les tentatives de l’UE d’intimider la Suisse pour qu’elle accepte sa myriade de règles et de règlements ont donné une indication claire de la “petiteté” au cœur de Bruxelles, a déclaré un militant pro-Brexit.

Et Jayne Adye a déclaré au Premier ministre Boris Johnson qu’il devait s’associer à Berne pour contrecarrer le programme expansionniste du bloc – et exposer sa « fragilité ».

Des années de pourparlers visant à lier plus étroitement la Suisse au marché unique de l’Union européenne se sont effondrées mercredi, lorsque le gouvernement suisse a abandonné un projet de traité de 2018 qui aurait cimenté les liens avec son plus grand partenaire commercial.

Confronté à une opposition farouche au pacte au niveau national, le cabinet suisse a déclaré qu’il romprait les pourparlers et chercherait une autre voie à suivre.