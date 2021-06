Brexit en date : auriez-vous souhaité avoir voté différemment lors du référendum européen de 2016 ? VOTER | Politique | Nouvelles

Jose Mourinho a révélé comment son histoire d’amour avec le football anglais a commencé après avoir regardé ce célèbre match entre l’Angleterre et l’Écosse à l’Euro 96. L’ancien manager de Chelsea, Manchester United et Tottenham était à ce célèbre match à Wembley il y a 15 ans. . Le match entre l’Angleterre et l’Écosse a […] More