Brexit en date : des pans entiers de banquiers influents REJETENT l’appel à s’installer à Paris | Politique | Nouvelles

De nombreux banquiers travaillant pour JPMorgan Chance & Co., Goldman Sachs et Nomura Holdings auraient refusé de quitter Londres lorsqu’on leur a proposé de nouveaux postes dans toute l’UE.

JPMorgan a demandé à une équipe d’une quinzaine de traders de dérivés actions basés à Londres de s’installer à Paris selon le quotidien allemand Wort.

Mais près de la moitié d’entre eux ont décidé d’arrêter et d’autres ont demandé à ne pas être déplacés.

D’autres banques internationales d’investissement ont été confrontées à des problèmes similaires, selon des sources bien informées. Goldman Sachs Group Inc. et Nomura Holdings Inc. auraient eu du mal à convaincre certains traders de quitter Londres.

Stéphane Rambosson, co-fondateur de l’agence de recrutement basée à Londres Vici Advisory, a déclaré : « J’ai des cas de personnes qui déménagent sur le continent et elles ne sont vraiment pas contentes.

L’Union européenne insiste sur le fait que davantage d’actifs, de personnes et d’entreprises devront quitter la City de Londres dans les années à venir.

Les banques mondiales doivent répondre aux demandes concurrentes des régulateurs ainsi qu’à leurs propres besoins commerciaux sans s’aliéner les employés qu’elles souhaitent transférer.

Le nouveau patron français de Morgan Stanley a déclaré au quotidien français Les Echos en avril que la taille du bureau parisien doublerait dans les deux ans et demi à venir pour atteindre environ 300 employés.

Deutsche Bank AG a récemment décidé de déplacer une centaine d’emplois dans sa division de banque d’entreprise de Londres vers des sites moins coûteux tels que Francfort et Dublin.

Aucune banque n’a voulu faire de déclaration officielle sur le sujet.

La Banque centrale européenne (BCE) a lancé une enquête sur la configuration de la gestion des risques de chaque banque dans l’UE dans le but d’intensifier la pression.

Londres devrait rester le plus grand centre financier d’Europe, mais ses rivaux européens veulent utiliser le Brexit pour renforcer leurs propres opérations.

Les politiciens et les régulateurs britanniques craignent depuis longtemps que leurs homologues européens ne tentent de braconner autant d’entreprises de services financiers que possible sous prétexte de rapatrier la surveillance de tout le commerce basé sur l’euro.

Dans le passé, les banques utilisaient Londres comme plaque tournante pour « passeporter » leurs services financiers sur le continent.

Mais le Brexit signifie que le Royaume-Uni a perdu son accès illimité et que de nombreux prêteurs ont été contraints de mettre en place ou de renforcer leurs opérations au sein de l’UE.

Les banques ont jusqu’à présent été réticentes à faire passer les changements de fond exigés par l’UE dans l’espoir qu’un nouveau pacte sur les services financiers puisse être conclu entre Bruxelles et le Royaume-Uni.

Christian Ossig, directeur général de l’Association des banques allemandes, lors d’une vidéoconférence devant des journalistes lundi, a déclaré : “Le Brexit souligne l’urgence de progresser sur le marché financier unique européen”.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.