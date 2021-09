Brexit en date : il est temps d’AGIR ! Fury alors que Boris « coupe et colle » les règles de l’UE – « PAS d’excuses » | Politique | Nouvelles

L’accord sur le Brexit “a toujours été un accord terrible”, déclare Farage

Jayne Adye, directrice de Get Britain Out, s’exprimait alors que le Parlement se prépare à reprendre ses activités – de nombreuses questions liées au Brexit n’étant toujours pas résolues, notamment les règles régissant le soi-disant protocole d’Irlande du Nord. Mme Adye a déclaré: « Le Royaume-Uni étant désormais hors de l’Union européenne, nous avons tellement entendu parler de la capacité de nombreux membres du gouvernement à s’éloigner des règles et réglementations invasives de l’UE et à saisir toutes les opportunités du Brexit.

« À maintes reprises, cependant, lorsqu’il s’agit de prendre des décisions et de mettre en œuvre cette séparation de l’UE, ce pays échoue. »

Par exemple, lors de la dernière législature, le Royaume-Uni avait choisi de « copier et coller » toutes les réglementations de l’UE auxquelles il était tenu de se conformer en tant qu’État membre de l’UE, a déclaré Mme Adye.

Elle a ajouté : « Sommes-nous vraiment en train de dire au monde que l’UE a tout compris et qu’il n’est pas nécessaire de s’écarter des règles de l’UE ?

« Si l’on se fie au passé, nous sommes certains qu’il existe des moyens bien plus efficaces de réussir dans les affaires que les règles imposées par Bruxelles – à l’avantage de l’UE, et pas nécessairement du nôtre.

« Nous devons examiner comment modifier ces réglementations importées dès que possible, afin de mieux servir notre propre expertise et nos propres exigences.

« Nous pouvons même élever nos propres normes pour diriger le monde – comme le gouvernement prétend vouloir le faire – mais cela devrait très facilement inclure une réduction des formalités administratives inutiles dont nous nous sommes plaints si amèrement lorsque nous étions à l’intérieur de l’UE ! »

Boris Johnson doit arrêter de “copier et coller” les règles de l’UE d’Ursula von der Leyen, a déclaré Mme Adye (Image: GETTY)

Elle a souligné : « Pourquoi les responsables de la création de la législation dans ce pays sont-ils simplement heureux d’adhérer à toutes les nouvelles idées proposées par Bruxelles – tout comme nous avons été obligés de le faire auparavant ?

«Il est clair que certains au gouvernement – ​​et dans la fonction publique – ne veulent pas comprendre ce que l’on entend par« reprendre le contrôle »et ne veulent tout simplement pas utiliser leur cerveau maintenant que nous avons quitté l’UE.

« Nous devrions élaborer notre propre législation unique – en particulier dans un domaine comme la fabrication de véhicules – où une nouvelle innovation pourrait produire des résultats substantiels pour les entreprises basées au Royaume-Uni et celles qui sont déjà confrontées à l’assaut d’autres exigences dans tous les aspects de leur vie. .”

Mme Adye a conclu : « Cette réticence à accepter le changement et les opportunités contribue également aux problèmes à nos frontières. Au lieu de rationaliser le système pour l’adapter à l’ère numérique moderne, nous voyons toujours des chauffeurs de camions obligés de transporter jusqu’à 700 pages de documents largement inutiles lorsqu’ils transportent des marchandises pour l’exportation et l’importation.

«Cela ne fera rien pour faire avancer notre économie mondiale, ni apporter une solution aux problèmes liés à la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

« Il est temps que le gouvernement s’attelle à la modernisation de ses systèmes, au lieu de s’aligner sur les systèmes européens coûteux et obsolètes, qui nous ont entraînés pendant si longtemps. »

Mise à jour à 6h55: Mantel prévoit de rechercher une citoyenneté irlandaise alors qu’elle frappe le Royaume-Uni

La romancière Dame Hilary Mantel, auteur de Wolf Hall, a déclaré qu’elle espérait acquérir la nationalité irlandaise, quitter le pays et redevenir “européenne”.

Selon le journal italien La Repubblica, la romancière a déclaré qu’elle “respirerait peut-être mieux dans une république” et “pourrait pouvoir l’arranger”.

Dame Hilary a déclaré que la popularité de la monarchie la « déconcertait ».

“Je ne veux pas penser que les gens sont naturellement serviles et apprécient réellement l’inégalité, même si je comprends qu’ils préfèrent le changement à la continuité”, a-t-elle déclaré.

« Je pourrais mieux respirer dans une république, et je pourrais peut-être m’arranger.

“J’espère renouer avec l’histoire de ma famille et devenir citoyen irlandais.”

Dame Hilary Mantel envisage de demander la citoyenneté irlandaise (Image: GETTY)

Mise à jour à 6h45: arrêtez de “couper et coller” les règles de l’UE, a exhorté Boris

