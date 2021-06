Brexit en date : l’UE espère un “peu de calme” – mais s’enfonce dans le protocole | Politique | Nouvelles

in

George Eustice appelle l’UE à lever l’interdiction “insensée” des saucisses

Mairead McGuinness a déclaré que la confiance entre l’UE et le Royaume-Uni doit être rétablie et a ajouté que la seule façon de trouver une solution aux problèmes est que les deux parties soient disposées à travailler ensemble. La commissaire européenne à la stabilité financière, aux services financiers et aux marchés des capitaux a fait ses commentaires lors d’un événement virtuel de la Chambre de commerce anglo-irlandaise.

Elle a déclaré: “Nous voulons que le protocole soit pleinement mis en œuvre et nous sommes et avons été disposés à trouver des solutions aux problèmes pratiques qui existent.

“Mais nous n’aimons pas les actions unilatérales et c’est un euphémisme.

“Une fois que le Royaume-Uni a pris des mesures unilatérales, cela pose simplement la question de savoir comment nous allons établir une relation et la confiance doit être restaurée.”

Elle a également évoqué la demande du Royaume-Uni de prolonger le délai de grâce pour que la viande réfrigérée soit autorisée en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne.

Soutenant le mouvement, elle a dit qu’elle espérait que le temps supplémentaire pourrait offrir un peu de “calme” dans l’impasse tendue entre Londres et Bruxelles.

La semaine dernière, le gouvernement britannique a soumis une demande à Bruxelles demandant trois mois supplémentaires pour une période de grâce post-Brexit avant qu’une interdiction des exportations de viande froide vers l’Irlande du Nord ne soit introduite.

La tentative du ministre du Brexit, Lord Frost, de repousser la date limite du 30 juin visait à gagner plus de temps pour résoudre la soi-disant “guerre de la saucisse” avec le bloc.

Dans le cadre de l’accord sur le Brexit, la province a continué à faire partie du marché unique des marchandises de l’UE.

Les réglementations européennes en matière de sécurité alimentaire n’autorisent que les viandes congelées à entrer sur le marché unique, ce qui signifie que les viandes réfrigérées telles que les saucisses et le bœuf haché sont interdites.

Depuis que la demande de report a été déposée, Bruxelles a indiqué qu’elle était prête à reculer face à une guerre commerciale imminente et à accorder plus de temps au Royaume-Uni.

Et le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré qu’il “exhorterait” l’UE à “répondre avec générosité” à la demande du Royaume-Uni.

Mme McGuinness a déclaré: “De mon côté, je m’en réjouis parce que je pense que c’est l’occasion pour un peu de calme et peut-être de bon sens de prévaloir là où nous savons qu’il y a des problèmes à résoudre.”

La demande a alimenté l’espoir que les deux parties pourraient parvenir à un compromis sur le protocole.

Mme McGuinness a poursuivi en soulignant que la situation précaire entre le Royaume-Uni et l’UE ne pourrait être résolue que si les deux parties se parlent, affirmant que si elles le faisaient, “nous pouvons rétablir la confiance”.

Elle a accusé les ministres d’avoir ignoré le protocole après sa signature, affirmant qu’il avait été “mis sur une étagère au Royaume-Uni par le gouvernement”.

Le protocole d’Irlande du Nord continue d’être une épine dans le pied du Premier ministre alors qu’il tente de tracer la voie du Royaume-Uni après le Brexit.

La semaine dernière, Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, a déclaré que la Grande-Bretagne devrait montrer “un engagement indéfectible” à mettre en œuvre le traité, plutôt que de “le mettre continuellement en doute”.

Le protocole, qui est conçu pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande, signifie que les marchandises allant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord doivent subir des contrôles.

Les syndicalistes craignent que cette frontière commerciale le long de la mer d’Irlande ne les coupe effectivement du reste du Royaume-Uni et demandent la suppression du protocole.

Dans un discours prononcé au Collège d’Europe, M. Sefcovic a déclaré : “Je me réjouis que le Royaume-Uni reconnaisse la valeur de cette approche sur l’une des questions en suspens, la fourniture de viandes réfrigérées de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord, car ce que c’est la confiance.”

Hier, Leo Varadkar a déclaré que le gouvernement irlandais était prêt à “faire un effort supplémentaire” pour trouver des solutions aux problèmes de protocole.

Mais le Tanaiste (vice-premier ministre) a exclu de l’abandonner complètement, affirmant que toutes les “alternatives réalistes” ont été rejetées par l’unionisme.

M. Varadkar a déclaré qu’il était prêt à s’engager avec le prochain chef du DUP pour trouver des solutions, mais a critiqué la réticence du parti à faire des compromis.

Il a déclaré : « Nous sommes disposés à nous engager à travers l’Union européenne, avec le gouvernement britannique, en consultation avec toutes les parties en Irlande du Nord.

“Nous sommes prêts à faire un effort supplémentaire pour fournir tout type de correctifs pratiques que nous pouvons dans les termes de l’accord.”