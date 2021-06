Brexit en date : respectez NOS règles ! L’UE lance une attaque acharnée alors que l’Irlande envoie un avertissement au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le chaperonnage est une pratique qui permet aux commerçants de la capitale de continuer à fournir des services aux clients dans tout le bloc bruxellois en incluant un collègue réglementé pour travailler dans le bloc sur un appel. Cette personne sur appel est autorisée à servir un client étranger si un banquier ou un gestionnaire de fonds participe à toute activité réglementée qu’il n’est plus autorisé à mener avec lui. Mais les régulateurs irlandais et néerlandais ont tenté de tirer le tapis sous les pieds de la ville, avertissant qu’ils garderaient un œil très attentif sur la pratique.

Un porte-parole de la Banque centrale d’Irlande a déclaré que, depuis le Brexit, le chien de garde “s’attend à ce que les entreprises disposent de ressources adéquates, que la prise de décision ait lieu dans l’entité irlandaise et que, lorsque des services réglementés sont fournis, c’est l’entité réglementée irlandaise qui est les fournir ».

Ils ont déclaré à Financial News : « Un modèle commercial basé sur le chaperonnage des sociétés de services financiers britanniques est susceptible d’être incompatible avec ces principes. »

L’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) a également averti que le régulateur était “en contact étroit” avec des entreprises utilisant ce qu’elle a considéré comme des “pratiques douteuses” des entreprises britanniques après le Brexit, un porte-parole ajoutant: “L’AFM est au top de il.”

On craint de plus en plus que la pratique du chaperonnage soit jugée douteuse par les régulateurs de l’UE, des experts suggérant qu’une répression du bloc pourrait être imminente.

Il existe une confusion quant à savoir si le chaperon enfreint les règles de l’UE empêchant les sociétés financières basées au Royaume-Uni de fournir des services aux clients européens depuis Londres – à moins que les clients étrangers n’aient décidé d’utiliser ce service eux-mêmes, ce qui est connu sous le nom de sollicitation inversée.

Un avocat principal de la réglementation financière d’un cabinet d’avocats britannique a déclaré à Financial News : « C’est nuancé. Lorsque les entreprises ont une personne basée dans l’UE qui assiste à un appel et qui mène véritablement des conversations de vente, c’est bien, et c’est généralement ce qui se passe dans les grandes organisations.

“Mais là où vous avez un chaperon qui assiste simplement à un appel pour être vu comme étant assis, alors c’est discutable. Vous voyez cela se produire dans les petites entreprises.”

Quelques jours seulement après le départ du Royaume-Uni de l’UE à la fin de l’année dernière, l’Autorité européenne des marchés financiers a révélé qu’elle savait que certaines sociétés de services financiers de la ville de Londres utilisaient des “pratiques douteuses” pour continuer à opérer dans le bloc.

La banque centrale d’Irlande a averti : « La fourniture de services d’investissement dans l’UE sans autorisation appropriée expose les prestataires de services au risque de poursuites administratives ou pénales ».

Un porte-parole de l’AFM a déclaré : « Comme l’a déclaré Esma, avec la fin de la période de transition au Royaume-Uni le 31 décembre 2020, certaines pratiques douteuses des entreprises concernant la sollicitation inversée sont apparues.

“L’AFM s’attaque à ces pratiques douteuses et est en contact étroit avec ces entreprises.”

