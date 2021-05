Brexit en dernier: les agriculteurs américains émettent un avertissement sur l’accord commercial au Royaume-Uni suite à la dispute avec l’Australie Politique | Nouvelles

Brexit La Grande-Bretagne est sur le point de mettre la plume sur papier sur un accord commercial qui éliminerait les droits de douane sur le bœuf, l’agneau et d’autres produits alimentaires australiens pendant une période pouvant aller jusqu’à 15 ans. Les négociations sur les accords commerciaux entre le Royaume-Uni et les États-Unis ont touché les tampons depuis que Donald Trump a été évincé de la présidence par Joe Biden – qui a continué à exprimer sa forte opposition au Brexit. Désormais, un grand groupe agricole américain a averti que l’industrie surveillait de près l’évolution de l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie.

Dave Salmonsen, directeur principal des relations avec le Congrès de l’American Farm Bureau Federation, a déclaré: «Chaque accord commercial est un modèle ou influence le prochain, nous allons donc regarder de près pour voir ce qui en sort.»

L’organisation, qui représente 0,8 million d’agriculteurs à travers les États-Unis, a “hâte de voir” l’accord final, mais a averti qu’un accord commercial avec le Royaume-Uni dépendait de normes alimentaires – qui sont très différentes aux États-Unis et en Australie qu’en Europe.

M. Salmonsen a déclaré: “Tout le monde examinera de très près comment les normes sont traitées dans l’accord du Royaume-Uni avec l’Australie.

«Qu’il s’agisse de bœuf, de volaille ou de porc, ils vont devoir trouver un moyen de s’attaquer à ces problèmes et de les surmonter pour que les négociations avancent. Espérons que les normes puissent être harmonisées ou traitées comme équivalentes – il existe différentes approches que vous pouvez utiliser.

«La suppression des droits de douane est importante si vous voulez ouvrir le commerce, mais il y a aussi la question des normes, qui est un problème permanent entre les États-Unis et le Royaume-Uni – en particulier sur les produits carnés.

«Ce que nous cherchons, c’est de voir jusqu’où le Royaume-Uni est prêt à aller.

“Les 47 années pendant lesquelles le Royaume-Uni a été dans l’UE et ont suivi les normes restrictives de l’UE pour les importations de viande – combien de celles-ci vont être maintenues par le gouvernement britannique?”

