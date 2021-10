Brexit EN DIRECT : Adonis exaspère les Britanniques en décrivant « cinq étapes du déni » | Politique | Nouvelles

Nike a choisi de suspendre le programme de recyclage car les coûts du Brexit ont un impact sur l’entreprise.

Grâce à ce programme, les clients enverraient leurs vieilles chaussures à recycler dans l’un des quatre centres de distribution en Belgique.

La description du programme sur le site Web dit :

Le site Web de l’entreprise indique : « Apportez votre ancienne paire dans un magasin près de chez vous et nous les transformerons en Nike Grind – un matériau qui alimente la prochaine génération d’athlètes.

« Amenez votre ancienne paire et rejoignez-nous dans un voyage vers un sport zéro carbone, zéro déchet et évolutif. »

Cependant, lorsque vous cliquez sur « En savoir plus », un message indique : « Le produit que vous recherchez n’est plus disponible. »

Un porte-parole de la société a déclaré dans un communiqué : « Nous pouvons confirmer que le programme Reuse-a-Shoe de Nike n’est pas actuellement disponible au Royaume-Uni.

« Nike propose son programme de recyclage et de dons sur 22 marchés à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, où les consommateurs peuvent avoir un impact positif sur notre planète et leurs communautés en déposant des chaussures et des vêtements légèrement usés dans les magasins Nike locaux participants pour recyclage ou don. »

Simon Ellin, directeur général de la Recycling Association, a évoqué les problèmes auxquels le recyclage a été confronté en raison du Brexit.

Il a déclaré : « Le Brexit a apporté d’énormes défis à notre industrie, notamment la montagne de formalités administratives coûteuses dont nous avons maintenant besoin pour nous permettre d’exporter des matériaux recyclés sur le continent pour retraitement.

« Le Brexit a également signifié que nous avons dû modifier nos conditions commerciales avec nos partenaires européens à des fins de TVA.

« Cela s’est avéré difficile, mais il a été très encourageant que la plupart de nos points de vente européens se soient engagés avec nous pour trouver un système viable.

« Nous le considérons maintenant comme la nouvelle norme. »