JOE BIDEN snobe les “signaux de libre-échange” de Liz Truss et du gouvernement britannique pour conclure un accord commercial avec les États-Unis, a affirmé un expert. Nile Gardiner a également averti que la liberté commerciale des États-Unis s’était avérée l’un des « meilleurs moyens de promouvoir la prospérité durable des États-Unis ».

Mais le directeur du groupe de réflexion conservateur américain basé à Washington, The Heritage Foundation, a déclaré que l’administration Biden ignorait cela et n’aidait pas les États-Unis à se remettre de la pandémie de COVID-19.

Il a ajouté : « Un ingrédient essentiel de la liberté économique, le libre-échange a fait partie intégrante des progrès économiques extraordinaires de l’Amérique au cours des dernières décennies.

« En particulier dans le contexte de la pandémie actuelle de coronavirus, défendre et faire progresser la liberté commerciale est devenu plus critique.

“L’inaction frappante du président Biden pour faire avancer le libre-échange indique que de nouveaux accords commerciaux innovants entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui peuvent activement faciliter la reprise économique de l’Amérique ne sont même pas à l’ordre du jour.”

M. Gardiner, ancien assistant du Premier ministre britannique Margaret Thatcher, a également affirmé que la Grande-Bretagne serait “de plus en plus déçue par le manque de leadership proactif du président sur le front commercial”.

Les membres du Congrès espéraient que les deux parties concluraient un accord révolutionnaire qui devrait valoir des milliards cette année.

Mais pour que le président américain Joe Biden fasse passer le Congrès rapidement, un accord aurait dû être conclu avant le 1er juillet.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré que le Royaume-Uni se concentrait sur l’obtention du “bon accord” avec les États-Unis plutôt que sur un accord rapide.

POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES DU BREXIT, VEUILLEZ VOIR CI-DESSOUS :

Mise à jour de 8h : le Brexit fait grimper les salaires de départ en raison de la pénurie de travailleurs

Une pénurie de candidats a poussé les salaires de départ à augmenter à des taux record, selon un nouveau sondage.

L’enquête britannique Report on Jobs de KPMG et de la Recruitment & Employment Confederation (REC) a révélé que le taux d’inflation des salaires en juillet était le plus élevé en près de 24 ans de collecte de données.

Il a déclaré que l’augmentation des salaires était due à une “diminution rapide des candidats disponibles en raison de préoccupations concernant la sécurité de l’emploi au milieu de la pandémie”.

Une pénurie de travailleurs européens induite par le Brexit et un taux de chômage généralement faible ont également contribué à stimuler l’inflation des salaires, la demande de travailleurs dépassant largement l’offre alors que les restrictions de Covid se sont assouplies et que l’activité économique a repris.