Brexit EN DIRECT : Boris a remis un plan en trois points pour consolider l’avance de l’économie britannique sur l’UE | Politique | Nouvelles

Les experts de la London School of Economics, Anamika Ahir et Kevin R. James, ont écrit un article de blog sur le site Web de l’université de recherche intitulé « Rebooting UK Financial Regulation for the post-Brexit world ». Ils ont déclaré que pour que le Brexit devienne un succès, le gouvernement britannique « doit exploiter la liberté juridique et – tout aussi importante – la liberté intellectuelle qui découle du fait d’être libre de la machine d’élaboration des politiques de l’Union européenne pour concevoir de nouvelles politiques qui jetteront les bases de une économie plus dynamique, innovante et prospère à l’avenir”.

Le Trésor est actuellement engagé dans un examen approfondi du cadre réglementaire financier actuel, illustrant le rôle essentiel que les marchés financiers joueront dans le succès de l’économie britannique post-Brexit.

Les experts ont proposé au Trésor de poursuivre trois réformes clés du système actuel, qui sont : « Premièrement, fixer aux régulateurs un nouvel objectif, à savoir : rendre les marchés financiers efficaces du point de vue de l’économie réelle.

« Deuxièmement, exiger des régulateurs qu’ils mettent en œuvre un régime cohérent sur le plan informationnel, c’est-à-dire : i) les régulateurs doivent s’engager à collecter et analyser les informations que le régime qu’ils mettent en place exige ; et ii) le régime doit être conçu pour fonctionner efficacement compte tenu des informations limitées que les régulateurs peuvent en pratique collecter et analyser.

« Troisièmement, concevez de nouvelles dispositions de responsabilisation et des pratiques d’engagement international pour garantir que ces changements se matérialisent. Considérez chaque aspect de ce programme de réforme à tour de rôle. »

Le plan en trois points intervient après que de nouvelles données aient suggéré que le Royaume-Uni rebondirait plus rapidement de la pandémie de Covid que la zone euro dans un autre coup de pouce majeur au Brexit Grande-Bretagne.

Une analyse d’EY a affirmé que l’économie britannique croît à son rythme le plus rapide en 80 ans et pourrait revenir aux niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de 2021, avec un PIB en recul de 7,6%.

Par ailleurs, une analyse du Fonds monétaire international (FMI) a récemment révélé que l’économie britannique devrait augmenter de 7% cette année, contre 5,8% pour la zone euro.

En outre, les données de la Banque centrale européenne (BCE) ont averti que l’économie de la zone euro ne connaîtrait qu’une croissance de 4,6% avant la fin de l’année.

Mise à jour à 7h50 : échappé juste à temps ! Un complot d’horreur de l’UE visant à “absorber les nations dans un super-État hostile” dévoilé

La Grande-Bretagne a eu de la chance d’avoir réussi à quitter l’Union européenne lorsqu’elle l’a fait – mais le “super-État hostile” reste une menace, tout comme une “croupette hardcore de Rejoiners” désireuse de ramener la Grande-Bretagne dans le bloc, a déclaré un Brexiteer.

Leigh Evans, rédactrice en chef de Facts4EU, commentait le dernier rapport du groupe de réflexion, qui soutient que les eurocrates ont « pris le pouvoir par la patience et la furtivité », et jouissent désormais d’un « pouvoir suprême sur une grande partie de la vie quotidienne des citoyens de l’UE. ”.

Compte tenu de l’histoire mouvementée des relations entre Londres et Bruxelles, les arguments en faveur de la sortie du bloc étaient indéniables, a déclaré M. Evans à Express.co.uk.

Il a déclaré: “Dieu merci, le Royaume-Uni est sorti de l’UE pendant que nous le pouvions encore.

« L’histoire de l’UE, depuis ses débuts en tant que ‘Communauté économique européenne’ ou CEE/Marché commun, a été une histoire de dérive de mission.

“Leur projet a toujours été d’absorber les pays membres dans un seul super-État, comme ils l’ont clairement indiqué dès le début lorsqu’ils ont parlé d’une” union toujours plus étroite “.”