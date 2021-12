La recherche a révélé que les Britanniques qui ont soutenu Leave and Remain sont devenus plus susceptibles de dire que l’accord commercial post-Brexit était un mauvais accord dans la dernière enquête par rapport à un sondage précédent en janvier.

Quelque 36% des électeurs qui ont soutenu le Brexit disent désormais que le Royaume-Uni a un mauvais accord, 22% le soutenant.

En janvier, la situation s’est inversée avec 35% des électeurs de Leave affirmant que la Grande-Bretagne avait un bon accord et 22% en désaccord.

Pendant ce temps, 66% des Remainers disent maintenant que l’accord est mauvais, contre 53% en janvier.

Dans l’ensemble, l’étude suggère que seulement 12% des personnes interrogées déclarent que la Grande-Bretagne a une bonne baisse par rapport à 21% en janvier.

Le dernier sondage de whatukthinks.org et du National Center for Social Research (NatCen) a interrogé 2 225 personnes entre le 29 juillet et le 29 août.

