Brexit EN DIRECT : Bruxelles CAVES sur la menace de « représailles » – La voie de l’article 16 est dégagée pour Frost | Royaume-Uni | Nouvelles

Rishi Sunak a dévoilé le nouveau système britannique de réglementation financière post-Brexit, qui mettra davantage l’accent sur la croissance et la compétitivité internationale.

Les propositions impliqueront l’abrogation de la législation de l’UE sur les services financiers conservée après le Brexit, qui sera remplacée par de nouvelles règles élaborées par les deux organes de surveillance du Royaume-Uni – la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority.

Le chancelier a déclaré : « Plus tôt dans l’année, j’ai exposé ma vision d’un secteur des services financiers ouvert, vert et technologiquement avancé, compétitif à l’échelle mondiale et agissant dans l’intérêt des communautés et des citoyens du Royaume-Uni, créant des emplois, soutenant les entreprises et stimuler la croissance à travers le Royaume-Uni.

« Une partie importante de cette vision consiste à garantir, en tant que nation indépendante, que nous ayons une approche cohérente, agile et respectée au niveau international de la réglementation des services financiers qui convient au Royaume-Uni.

« Les propositions d’aujourd’hui soutiendront la force future du Royaume-Uni en tant que centre financier mondial, garantissant une approche agile et dynamique de la réglementation qui soutient la croissance de l’économie britannique, sans s’écarter de notre engagement continu envers des normes internationales élevées. »