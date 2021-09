Brexit EN DIRECT : C’est parti ! Affrontement Boris-Biden en HEURES – Le PM se rend aux États-Unis pour des pourparlers de crise | Politique | Nouvelles

in

Le pacte d’AUKUS a été annoncé mercredi et montrera la volonté de la Grande-Bretagne d’être « obstinée » pour défendre ses intérêts. Le voyage du Premier ministre devrait être largement axé sur l’environnement, où il exhortera les dirigeants mondiaux à prendre davantage de mesures pour respecter leurs engagements à lutter contre la crise climatique. Mais les dirigeants devraient également se débarrasser de la querelle croissante concernant le protocole détesté de l’Irlande du Nord, M. Biden exprimant ses inquiétudes quant à l’intégrité de l’accord du Vendredi saint.

Express.co.uk comprend que M. Johnson tient à rétablir la “relation spéciale” entre le Royaume-Uni et les États-Unis à la suite d’une dispute tendue sur le protocole d’Irlande du Nord avec Nancy Pelosi. Le Premier ministre devrait discuter de la question avec M. Biden, mais pas longuement pendant le voyage.

Avec une centaine de dirigeants mondiaux attendus à New York lors de l’Assemblée générale des Nations Unies cette semaine, M. Johnson cherchera à galvaniser l’action climatique lors d’une série de réunions de haut niveau.

M. Johnson considère la réunion annuelle des Nations Unies comme une occasion propice pour faire comprendre aux principaux pollueurs la nécessité de respecter leurs engagements alors qu’il se prépare à accueillir le sommet de la Cop26 à Glasgow en novembre.

Il effectuera également ce qui sera sa première visite à la Maison Blanche depuis que M. Biden a succédé à Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Le Premier ministre devrait également faire pression pour un rétablissement des voyages entre le Royaume-Uni et les États-Unis, l’administration de M. Biden ayant imposé une interdiction en raison de la flambée des taux de la variante Delta du coronavirus.

Pendant ce temps, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a lancé une solide défense du pacte de sécurité du Royaume-Uni avec les États-Unis et l’Australie au milieu d’une querelle diplomatique de plus en plus profonde avec la France.

L’accord a rendu Paris furieux après que les Australiens ont annoncé qu’ils se retiraient d’un accord de 30 milliards de livres sterling avec les Français pour lui fournir des navires diesel-électriques moins performants à propulsion conventionnelle.

Écrivant dans The Sunday Telegraph, Mme Truss, qui a été la grande gagnante du remaniement ministériel de Boris Johnson, n’a fait aucune mention de l’impasse diplomatique avec les Français.

Plus tôt, cependant, un ministre français a qualifié avec mépris le Royaume-Uni de « partenaire junior » dans l’accord trilatéral – connu sous le nom d’Aukus – et l’a accusé de retourner se cacher dans les « genoux américains ».

Dans son article, Mme Truss a déclaré que l’accord, largement considéré comme un obstacle à l’affirmation de l’armée chinoise dans la région, soulignait l’engagement du Royaume-Uni envers l’Indo-Pacifique.

