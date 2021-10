Les scientifiques britanniques se sont battus pour conserver leur adhésion au projet – mais un accord pour les inclure dans l’accord de commerce et de coopération (TCA) a été conclu en décembre, il semble désormais que l’adhésion à Horizon Europe n’ait pas encore été approuvée. Sir Bill, député conservateur de Stone dans le Staffordshire, a déclaré: «Cela a été la meilleure partie de l’année et les instituts de recherche britanniques restent bloqués sur des projets et des financements clés malgré l’accord sur la participation. « Chaque jour qui passe, des opportunités sont manquées, les institutions britanniques sont laissées au sec pendant que la science avance sans elles et que les retours sur notre contribution financière diminuent. »

Il a averti: « Cela doit être traité rapidement, nous appelons donc le gouvernement à définir les mesures qu’il prend pour garantir la formalisation de la participation du Royaume-Uni. »

Mariya Gabriel, commissaire de l’Union européenne à l’innovation et à la recherche, a déclaré la semaine dernière que le Royaume-Uni ne serait pas en mesure de rejoindre le programme tant que la question de l’Irlande du Nord n’aurait pas été résolue.

Mme Gabriel a déclaré à ScienceBusiness : « L’association est un sujet thématique, et je suis convaincue que nous sommes prêts à l’aborder dès que possible, mais les questions transversales doivent être abordées en premier.

« Je pense qu’il est important de notre côté de confirmer notre opinion pour avancer sur l’association, mais seulement après que le cadre soit convenu par les deux parties. »

