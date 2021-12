Brexit EN DIRECT : Coveney arrive à Londres pour un entretien urgent après que l’Irlande a fait un changement radical | Politique | Nouvelles

La France a appelé l’Union européenne à faire preuve de solidarité dans les soi-disant guerres de la pêche avec la Grande-Bretagne après le Brexit, dans un cri de ralliement à « l’aide » des autres États de l’UE.

À la suite d’une réunion avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Sénat français Gérard Larcher a déclaré dans un tweet : « Sur la pêche, j’ai rappelé notre solidarité avec les pêcheurs.

« Notre pays a également besoin du soutien de la Commission européenne pour obtenir les licences demandées aux Britanniques. »

Il a également évoqué la nécessité d’une plus grande coopération pour faire face à la crise actuelle des migrants, déclarant : « Face aux crises migratoires, j’ai souligné le besoin urgent de renforcer nos frontières extérieures et de parvenir à un pacte ambitieux en matière d’asile et de migration, de faire les retours dans les pays d’origine sont effectifs.

LIRE LA SUITE: /news/world/1529508/brexit-news-France-Union-européenne-action-fishing-wars-solidarity