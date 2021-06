Brexit EN DIRECT : Emmanuel Macron complote pour attirer les entreprises britanniques en France | Politique | Nouvelles

Tous les ministres présents ont conduit le scooter des mers et ont également essayé le vol à voile en paramoteur. Image : IE Morni Hills, dans la région de Panchkula, dans l’Haryana, est appelée à devenir une plaque tournante touristique et les travaux préparatoires pour cela ont commencé. Dimanche, le ministre en chef de l’État, Manohar […] More