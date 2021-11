Brexit EN DIRECT: Frost en pourparlers avec Sefcovic alors que la ligne de l’article 16 est au bord du gouffre | Politique | Nouvelles

Selon le National Audit Office, la gestion par le gouvernement d’une nouvelle frontière avec l’UE a été « largement réussie ».

Le bureau a également félicité le gouvernement et affirmé qu’aucune grande file d’attente à la frontière ne persistait.

Ils ont également demandé qu’une solution à long terme soit apportée au protocole d’Irlande du Nord.

Gareth Davies, le chef du NAO, a déclaré : « Nous reconnaissons les réalisations importantes du gouvernement, des ministères et des tiers dans la fourniture de la capacité opérationnelle initiale nécessaire à la frontière pour la fin de la période de transition.

« Cependant, cela a été fait en partie en utilisant des mesures provisoires et en retardant l’introduction de contrôles complets des importations.

« Beaucoup plus de travail est nécessaire pour mettre en place un modèle de frontière qui réduit le risque de non-respect des règles commerciales internationales, ne nécessite aucune correction temporaire et est moins compliqué et pesant pour les utilisateurs de la frontière. »