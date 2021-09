Brexit EN DIRECT : Hysterical Campbell s’est moqué de l’empannage de DRAGON après la dernière diatribe sur les « mythes de l’UE » | Politique | Nouvelles

in

Nigel Farage : le Royaume-Uni a encore des « affaires inachevées » avec le Brexit

The Remainer s’est adressé à Twitter pour une autre diatribe sur le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Dans son tweet, il a qualifié les ministres du gouvernement de “menteurs” et a déclaré qu’il ne devrait pas être “surpris” qu’une “série de mythes et de fantasmes” soit au premier plan du débat actuel.

L’ancien stratège du Premier ministre Tony Blair a tweeté : “Étant donné que nous sommes gouvernés par des menteurs, je ne devrais peut-être pas être aussi surpris que je le suis qu’une série de mythes et de fantasmes soient au cœur du débat actuel.

“1. Les problèmes économiques n’ont rien à voir avec le Brexit.

“2. Le Covid est pratiquement terminé

“3. Le gouvernement a une stratégie de mise à niveau.”

LIRE LA SUITE: Un vétéran du SNP fait rage contre Sturgeon «incompétent» pour avoir trop vendu le «conte de fées de l’indépendance»

L’hystérique Campbell s’est moqué de l’empannage de DRAGON après la dernière diatribe sur les «mythes de l’UE» (Image: GETTY)

Cependant, beaucoup se sont tournés vers Twitter pour riposter contre le reste, une personne se moquant de lui avec un empannage de dragon.

Ils ont tweeté : “4. Vous n’êtes jamais à plus d’un mètre cinquante d’un dragon.”

Quelqu’un d’autre a écrit : ” L’habitude de mentir a commencé avec vous et votre patron.

“La mort de plus de 800 000 personnes dans les guerres déclenchées par vos mensonges et la mort de 150 000 milliers de personnes au cours de cette pandémie sont dues à des politiciens malhonnêtes et à des hommes de main.

Alastair Campbell (Image : .)

“Vous êtes un homme de main.”

Une autre personne a déclaré : « Ces mensonges ne sont actuellement pas prouvés.

« Les vôtres sont de notoriété publique… »

Tandis qu’un quatrième commentait : « L’hypocrite ultime !

Des militants pro-UE manifestant à Londres samedi (Image: GETTY)

“‘Governed by Liars’ suggère l’Original King Of Spin !

« Maintenant, je SAIS que vous êtes sur le point de se calmer. »

Quelqu’un d’autre a écrit : « Gouvernés par des menteurs ?

“Du maître de l’escroquerie et des mensonges, c’est tout un acte d’accusation.”

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (Image: .)

Mise à jour de 23h30 : Faites-le MAINTENANT Boris ! Le Premier ministre a dit de déployer une “option nucléaire” si l’UE ne cède pas dans une amère dispute sur le Brexit

Boris Johnson a été averti qu’il n’aurait peut-être pas d’autre choix maintenant que de déployer “l’option nucléaire” contre l’Union européenne alors que le temps presse pour trouver une solution aux problèmes commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord.

Les pourparlers sur le Brexit entre le ministre britannique Lord Frost et son homologue européen Maros Sefcovic devraient reprendre dans les prochains jours alors qu’ils tentent de trouver un terrain d’entente sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord.

L’Irlande du Nord fait toujours effectivement partie du marché unique des marchandises de l’Union européenne, des contrôles commerciaux étant effectués sur plusieurs marchandises en provenance de Grande-Bretagne.

Lord Frost veut réviser certaines parties du protocole afin d’éliminer les contrôles douaniers ordonnés par l’UE, mais Bruxelles insiste sur le fait que le mécanisme ne sera pas renégocié.

Cinq moments qui ont conduit au Brexit (Image : Express)

Oliver Trapnell succède à Steven Brown

Mise à jour de 18h45: les tensions de l’UE attendues après le covid avec un «impact inégal» du verrouillage un point de discorde

L’UE pourrait connaître de nouvelles tensions entre les États membres en raison des perceptions concernant “l’impact inégal” de Covid sur les nations, suggère un observateur.

Le professeur Anand Menon, directeur du groupe de réflexion UK in a Changing Europe, prévient que les États membres de l’UE pourraient se disputer les uns avec les autres.

Lors d’une interview avec Express.co.uk, il a suggéré qu’il est clair au sein de l’Union européenne que Covid et les blocages ont eu un impact différent sur les États membres.

Le professeur Menon a déclaré: “Mais l’UE doit être en mesure d’agir mieux, plus rapidement et plus efficacement que le Royaume-Uni l’a fait.

“Je ne pense pas que la dispute sur les vaccins ait causé autant de tensions au sein de l’UE.

“Il est possible que les conséquences économiques de l’émergence du verrouillage nous donnent presque certainement des impacts très inégaux entre les États membres. Cela provoquera des tensions.”

Mise à jour de 18h : les règles d’expiration des passeports provoquent le chaos pour les touristes britanniques – quelles sont les nouvelles réglementations ?

Les règles d’expiration des passeports ont provoqué des scènes chaotiques pour les touristes britanniques, car les nouvelles réglementations ont surpris de nombreux voyageurs.

La nouvelle législation a été adoptée après le Brexit, mais de nombreux voyageurs n’étaient pas au courant de la mise à jour.

Les vacanciers britanniques désireux de partir pour des vacances tant attendues ont vu leurs plans bouleversés par la nouvelle législation sur les passeports.

Les agents de voyages ont signalé que les nouvelles règles d’expiration ont semé la confusion parmi les voyageurs britanniques.

Les touristes britanniques sont pris au dépourvu par les nouvelles règles qu’ils doivent suivre après le Brexit pour voyager dans l’UE.

Le secrétaire écossais à la Santé Humza Yousaf (Image: .)

Mise à jour de 16h15: les conservateurs sont prêts à « vendre » le NHS pour conclure un accord sur le Brexit, prévient le SNP

L’indépendance protégerait le NHS écossais des “pires intentions d’un gouvernement conservateur désespéré de conclure des accords commerciaux”, a déclaré le secrétaire écossais à la Santé.

Humza Yousaf a déclaré à la conférence du SNP que le gouvernement conservateur « vendrait le NHS à la première occasion » alors qu’il cherchait à conclure des accords commerciaux post-Brexit.

Faisant référence à la loi britannique sur le marché intérieur présentée à la suite du Brexit, M. Yousaf a déclaré que le gouvernement britannique “essayait de faciliter la conclusion d’accords commerciaux qui pourraient inclure le fonctionnement du NHS”.

Il a déclaré: “Les conservateurs disent qu’on peut leur faire confiance pour protéger notre NHS dans tous les accords commerciaux – non, ils ne le peuvent pas. Ils ont tellement endommagé l’économie avec le Brexit qu’ils accepteront à peu près n’importe quoi pour obtenir un accord.

“Juste cette semaine, il est apparu qu’ils étaient si désespérés de conclure un accord commercial avec l’Australie qu’ils ont abandonné les protections environnementales vitales. Croyez-vous vraiment qu’ils ne vendront pas le NHS à la première occasion?

“C’est l’ancien Premier ministre conservateur John Major qui a déclaré à propos de Boris Johnson et de ses acolytes que” le NHS est à peu près aussi sûr avec eux qu’un hamster de compagnie le serait avec un python affamé “. Je pense qu’il le sous-estime.”

Nigel Farage (Image : .)

Mise à jour de 15h : Steven Brown succède à James Bickerton

Mise à jour de 14h28: Farage dit que “le monde entier veut investir” dans le Brexit en Grande-Bretagne malgré “une affaire inachevée”

Nigel Farage a admis qu’il restait encore des choses à résoudre sur le Brexit, mais a insisté sur le fait que l’intérêt international pour la Grande-Bretagne est prometteur.

L’ancien chef du Brexit Party est allé jusqu’à affirmer que le monde entier veut investir dans le Brexit en Grande-Bretagne.

S’exprimant sur GB News, il a déclaré que les investisseurs internationaux faisaient confiance au Royaume-Uni.

M. Farage a également admis que certains problèmes dans le cadre de l’accord sur le Brexit doivent être résolus, comme le protocole d’Irlande du Nord.

Mise à jour de 13h12 : l’appel de Guy Verhofstadt à l’armée de l’UE brutalement interrompu par le député européen : « Vous ne faites pas attention !

Guy Verhofstadt a été fermé pour ses appels à créer une armée européenne par un député européen dans une furieuse répression.

Au milieu des appels renouvelés à une armée européenne, l’eurodéputé suédois Charlie Weimers a affirmé qu’il n’y avait pas besoin d’une force conjointe en raison de l’OTAN.

Non seulement l’OTAN est le groupe idéal pour combattre les puissances étrangères et malveillantes, mais le député européen a attaqué son collègue qui, selon lui, n’a aucun intérêt à protéger l’État-nation.

S’adressant à Express.co.uk, le député européen a insisté sur le fait que M. Verhofstadt voulait retirer le pouvoir du peuple au sein des États membres.

Mise à jour à 12h12 : ne doit pas adhérer ! Farage fustige le complot de Bruxelles visant à créer une armée européenne et avertit le Royaume-Uni de rester à l’écart

Nigel Farage a averti que le Royaume-Uni ne devait pas rejoindre une armée de l’UE après de nouveaux appels à une force militaire européenne.

Le retrait d’Afghanistan dirigé par les États-Unis a suscité de nouveaux appels à une armée européenne.

Mais M. Farage a averti que la Grande-Bretagne, qui a quitté le bloc l’année dernière, ne doit participer à aucune force militaire conjointe.

Mise à jour à 11h10: Fury alors que les ennemis du Brexit détournent les Proms avec des drapeaux de l’UE – “Clueless ne le couvre pas!”

Les Brexiteers ont réagi avec fureur après que des militants aient agité des drapeaux de l’UE lors de la dernière nuit des Proms.

La célébration patriotique a eu lieu samedi soir au Royal Albert Hall de Londres. Rule Britannia a été chanté par Stuart Skelton, une star australienne de l’opéra, vêtu d’un équipement de cricket.

Cependant, des militants anti-Brexit ont ciblé l’événement, remettant des drapeaux de l’UE depuis les balcons et les agitant dans le hall. Beaucoup portaient également des bérets bleus et or de l’UE, qui étaient populaires lors des manifestations anti-Brexit après le référendum de 2016.

Mise à jour à 9h50: les europhiles utilisent le succès de Raducanu à l’US Open pour qualifier les Brexiteers d'”hypocrites anti-immigrés”

Les europhiles ont utilisé le succès d’Emma Raducanu à l’US Open pour lancer des attaques cruelles contre les électeurs du Brexit, est-il apparu.

Twitter regorge de commentaires affirmant que l’adolescent – ​​qui pourrait devenir le premier qualifié à remporter un Grand Chelem ce soir – n’aurait pas été autorisé à entrer au Royaume-Uni en vertu des règles post-Brexit.

Ignorant totalement le fait que les gens ont voté pour le Brexit pour une grande variété de raisons, plusieurs messages ont affirmé que tous les électeurs de sortie étaient des «hypocrites» pour avoir soutenu l’adolescent.

Le Daily Express a fait campagne avec passion pour le Brexit (Image : EXPRESS )

Mise à jour à 8h53 : protocole du Brexit – Boris Johnson a averti que la mise en œuvre complète signifierait un « chaos dans les rues »

Le protocole d’Irlande du Nord, s’il est pleinement mis en œuvre, provoquerait un “chaos dans les rues” selon le rédacteur en chef de Unionist Voice, Jamie Bryson.

Le militant loyaliste Jamie Bryson a averti que la querelle en cours sur le protocole d’Irlande du Nord constituait une “menace sérieuse pour la paix et la sécurité” en Irlande du Nord.

Il a fait valoir que l’accord sur le Brexit tel qu’il est actuellement convenu entre le Royaume-Uni et l’UE équivaut à la “colonisation” de l’Irlande du Nord en une “union économique”.

Cela survient au milieu de la colère de la communauté loyaliste et unioniste face à ce qu’ils considèrent comme le statut constitutionnel modifié de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Mise à jour de 7h37 : « Ils sont enfermés ! » Lord, qui soutient le Brexit, dit que les États membres eurosceptiques sont bloqués dans l’UE

Un Lord partisan du Brexit a déclaré que les membres de l’UE sont piégés dans le bloc de Bruxelles alors que la Norvège envisage de prendre un mini-Brexit.

Lord Moylan, 65 ans, a déclaré que de nombreux membres eurosceptiques de l’Union européenne étaient incapables de rompre les liens avec Bruxelles.

S’adressant à Mark Dolan de GB News, l’ancien conseiller de Boris Johnson s’est éloigné de la conviction de Nigel Farage que le projet de l’UE s’effondre.

Mise à jour à 7h15 : la crise des migrants va « déchirer l’UE » alors que la politique des frontières extérieures ne parvient pas à apaiser les membres en colère

La crise imminente des migrants qui devrait s’abattre sur le continent “déchirera l’UE”, car les membres ne parviennent pas à s’entendre sur une politique de frontières extérieures, ce qui signifie que le fardeau des réfugiés est réparti de manière disproportionnée dans tout le bloc.

L’ancien contre-amiral Chris Parry s’est entretenu avec Express.co.uk et a prédit que la crise des migrants résultant de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans “déchirerait” l’Union européenne.

Il soutient que l’absence d’une réponse unifiée, avec certains membres prenant un nombre disproportionné de réfugiés, verra les pays se chamailler et se disputer sur la politique à suivre.

L’Union européenne a déjà connu des divisions pendant la pandémie alors que les membres luttaient pour lancer leurs programmes de vaccination avec la crise imminente des réfugiés qui devrait refléter la crise syrienne en 2015.