Brexit EN DIRECT : La France désespérée supplie l’UE de l’aide après la menace d’interdire les chalutiers britanniques des ports | Politique | Nouvelles

Clément Beaune, un proche allié du président français Emmanuel Macron, a déclaré que toutes les options restaient sur la table, son pays étant prêt à imposer des contrôles plus stricts sur les importations et une interdiction aux chalutiers britanniques de débarquer leurs captures dans les ports français. S’exprimant lundi, le ministre français de l’Europe a déclaré: « Nous avons encore toutes les options sur la table, y compris ces mesures, nous préférerons l’avoir au niveau de l’UE mais si rien ne se passe au niveau de l’UE, nous prendrons des mesures françaises. Mais je ne Je ne veux pas entrer là-dedans.

« Ce serait une erreur de penser que vous pouvez avoir des victoires rapides, ou des victoires à court terme, avec vos voisins.

« Si nous voulons travailler ensemble sur la défense, la sécurité et la politique étrangère, et des crises comme celle que nous voyons en Biélorussie, ou peut-être en Ukraine, dans les Balkans, qui est également une grande préoccupation pour le Royaume-Uni, vous avez besoin de confiance et d’être fidèle à vos propos.

« Si nous avons des doutes, ça ne marchera jamais. Je répète donc au Royaume-Uni qu’il est dans votre intérêt de régler cela. »

Plus tôt dans la journée, M. Beaune a déclaré qu’il avait rencontré le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, l’homme clé du bloc pour le Brexit, l’exhortant à être « encore plus actif, encore plus ferme et inflexible » avec la Grande-Bretagne.

Il a également suggéré que la Commission n’avait pas pris en compte auparavant les préoccupations de la France, expliquant : « Je veux être franc, je pense que cela a changé, mais je pense que cela n’a pas été pris assez au sérieux par la Commission européenne au départ, il y a quelques semaines, un quelques mois auparavant. »

