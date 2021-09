Brexit EN DIRECT : la France perd patience sur la pêche – une menace de protestation « violente » à l’approche de l’échéance | Politique | Nouvelles

in

Une période d’amnistie permettant aux navires français d’accéder sans entrave aux eaux de la dépendance de la Couronne britannique doit expirer le 30 septembre – avant que de nouvelles mesures ne soient mises en place. À partir du 1er octobre, les navires français doivent prouver qu’ils ont pêché dans les eaux de Jersey, sinon ils risquent de ne pas se voir délivrer de permis et de se voir interdire de travailler dans la Manche.

Des négociations cruciales ont eu lieu au cours des dernières semaines pour résoudre les problèmes, mais les ministres de Jersey, aux côtés de leurs homologues britanniques, doivent encore parvenir à un accord avec la France.

Jean Morin, président de la région française de la Manche, a exprimé sa “sérieuse inquiétude” quant à la possibilité de plus d’action dans le port de Saint-Hélier.

M. Morin a déclaré que les manifestations pourraient être une répétition du 6 mai, lorsque la France et la Grande-Bretagne ont envoyé des patrouilleurs au large des côtes de Jersey après qu’une flottille de bateaux de pêche français a navigué vers l’île.

Lors d’une conférence de presse hier soir, il a ajouté “J’ai fait part ce matin de mon inquiétude face à l’agitation dans le secteur de la pêche, notamment dans la Manche et en Normandie.

« Une manifestation avait lieu aujourd’hui à Cherbourg et celles-ci sont plus affirmées.

“J’ai exprimé ma préoccupation lors d’une précédente vidéoconférence à mes collègues des îles anglo-normandes que s’il y avait un nouveau report [of a new fishing licensing scheme] nous pouvions voir quelque chose dans le sens de ce que nous avons vu le 6 mai, sinon plus violent.

Les pêcheurs français affirment qu’il y a encore jusqu’à 80 petits bateaux de moins de 12 mètres qui attendent de recevoir une licence de pêche.

