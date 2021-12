Le président Macron a accusé ce mois-ci le Royaume-Uni de ne pas avoir tenu parole sur le Brexit et les licences de pêche, déclarant lors d’une conférence de presse : « Le problème avec le gouvernement britannique, c’est qu’il ne fait pas ce qu’il dit ».

La France devant assumer la présidence tournante de l’UE dans une semaine à partir d’aujourd’hui, le 1er janvier, on craint que le bloc ne devienne hostile à la Grande-Bretagne, car le président français a averti qu’il prendrait ses propres mesures nationales contre le Royaume-Uni s’il n’était pas soutenu par L’Europe .

Les relations se sont effondrées entre la France et le Royaume-Uni à la suite de multiples querelles, notamment au sujet du pacte sur les sous-marins d’Auukus et on pense que Macron appellera à une action en justice contre le Royaume-Uni au sujet des licences de pêche post-Brexit lors de la réunion prévue de Paris avec Bruxelles en janvier.

James Scrisp, rédacteur en chef du Telegraph Europe, a déclaré que Macron « pourrait avoir du mal à résister à la tentation de critiquer les Britanniques, d’autant plus que les relations sont dans un piteux état après la dispute sur les licences de pêche et le pacte sur les sous-marins d’Aukus ».

