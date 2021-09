Brexit EN DIRECT : la tentative de Frost de déchirer l’accord détesté de l’UE a reçu le feu vert d’avocats de premier plan | Politique | Nouvelles

Dans un article, George Peretz QC de Monckton Chambers et James Webber de Shearman & Sterling, ont soutenu l’argument de Lord Frost selon lequel les éléments de l’Accord de commerce et de coopération doivent être révisés. En particulier, la paire affirme que l’article 10 de l’accord, qui concerne les aides d’État, pourrait devoir être modifié. Le gouvernement a affirmé que cette section particulière devait être modifiée et, selon le couple, ces modifications devraient être prises en compte par l’UE.

Dans un document publié jeudi, le couple a déclaré: “Quel que soit le point de vue que l’UE puisse adopter sur la position générale du gouvernement britannique à l’égard du protocole, que ce soit dans le document de commandement ou plus largement, ses propositions spécifiques sur l’article 10 devraient, à notre avis, être pris au sérieux.”

En juillet, Lord Frost et Brandon Lewis, secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, ont présenté un document de commandement sur le protocole d’Irlande du Nord.

Dans le document de commandement, les deux hommes ont suggéré que les dispositions convenues à l’article 10 étaient désormais « redondantes ».

L’article 10 fait référence aux aides d’État et exige que certaines décisions de subventions d’État prises par le Royaume-Uni soient renvoyées à Bruxelles.

Après la publication du document de commandement, il n’est pas clair si les deux parties réexamineront l’accord.

Une source a déclaré au Financial Times : « Nous espérons que l’UE reconnaît l’importance de ne pas aggraver cette situation.

“Mais il reste à voir s’ils sont prêts à s’engager sérieusement sur l’article 10 ou non.”

Un responsable du gouvernement britannique a déclaré: «Comme le suggèrent Webber et Peretz, le Royaume-Uni et l’UE ont maintenant élaboré des principes communs de contrôle des subventions dans le [trade and co-operation agreement], il est logique de revoir l’article 10 pour garantir des règles communes à travers le Royaume-Uni qui s’alignent sur la relation plus large convenue entre le Royaume-Uni et l’UE. »

