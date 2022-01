Brexit EN DIRECT : le commerce britannique monte en flèche avec une augmentation des importations de 822% en provenance du marché hors UE | Politique | Des nouvelles

Les pêcheurs britanniques auraient «plus de travail que jamais» après le Brexit après qu’un port du Devon a débarqué une prise de 40 000 £.

Le marché aux poissons de Brixham, aurait débarqué 43,6 millions de livres sterling, battant son précédent record de 40,3 millions de livres sterling pour 2017.

Selon le chroniqueur de MailOnline, Robert Hardman, les affaires sont « en plein essor » dans le reste du Royaume-Uni.

Dans sa dernière chronique, il a déclaré: « C’est en plein essor, dans la mesure où ce grand vieux port de pêche du Devon vient de connaître sa meilleure année de tous les temps.

C’est une ville qui lève joyeusement deux doigts aux restes agitant le linceul colportant le récit de l’apocalypse post-Brexit et post-Covid selon lequel nous nous dirigeons vers l’abîme économique.

« De plus, Brixham dépend d’une industrie qui, plus que toute autre, aurait dû être paralysée par le double coup dur de la sortie de l’UE et du coronavirus – du moins, c’est-à-dire si vous écoutez les sombres sur les bancs de l’opposition.

« Et pourtant, ce port vient d’enregistrer les ventes les plus élevées de son histoire.

« Car, en 2021, Brixham a vendu 43,6 millions de livres de poisson. »

