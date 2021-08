Brexit EN DIRECT : le complot de l’UE visant à faire entrer le Royaume-Uni dans son « orbite réglementaire » dévoilé par l’ex-député européen Remainer | Politique | Nouvelles

L’ex-député européen Brendan Donnelly a déclaré que Bruxelles “attirerait inévitablement le Royaume-Uni au fil du temps” pour suivre les règles et réglementations du bloc à la suite des affirmations des Brexiteers selon lesquelles l’UE finirait par cesser d’exister. M. Donnelly, qui s’est présenté aux récentes élections pour le parti Rejoin EU, a déclaré sur Twitter que toute décision « n’aurait aucun sens » que le Royaume-Uni « retrouve sa souveraineté » après le Brexit.

Il a ajouté : « L’illusion que l’UE cessera d’exister est au cœur de l’analyse du Brexiter.

« À moins qu’il ne disparaisse, l’UE entraînera inévitablement le Royaume-Uni au fil du temps dans son orbite réglementaire, rendant absurde le fait de ” regagner sa souveraineté “.

“Beaucoup plus confortable de supposer que l’UE n’existera plus.”

Cela survient après que les ministres ont dévoilé des propositions visant à réduire la bureaucratie du Brexit en réformant et en modernisant la façon dont les réglementations et les règles sont définies en Grande-Bretagne.

Le gouvernement britannique soutient que le Royaume-Uni a « la liberté d’élaborer et de mettre en œuvre des règles qui donnent la priorité aux entreprises et aux consommateurs britanniques ».

Des sources de Whitehall ont déclaré que cette décision « sauverait les entreprises » d’une « bureaucratie autoritaire » et « réduirait les coûts pour les consommateurs, tout en stimulant la concurrence, l’innovation et la croissance dans l’ensemble de l’économie ».

Mise à jour de 8h : le gouvernement britannique est invité à prendre des mesures pour mettre en place une commission du commerce

Le SNP a fustigé le gouvernement britannique pour son incapacité à tenir sa promesse d’établir d’urgence une commission statutaire chargée d’examiner les futurs accords commerciaux au nom du secteur agricole écossais.

Les ministres ont promis de créer une nouvelle commission statutaire du commerce et de l’agriculture pour examiner les futurs accords commerciaux et s’assurer que les agriculteurs et les petits agriculteurs du Royaume-Uni ne seraient pas sapés et évincés à la suite d’accords commerciaux.

Cependant, alors que l’industrie agricole craignait que l’accord australien ne crée un précédent pour des normes et des prix plus bas pour les futurs accords commerciaux, la commission n’a toujours pas été établie.