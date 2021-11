Brexit EN DIRECT : le coup de maître de Frost à l’article 16 porte ses fruits ! Maintenant, Coveney admet que l’UE est prête à céder | Politique | Nouvelles

S’adressant aujourd’hui au ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a affirmé que l’UE était prête à proposer des propositions sur les médicaments pour allier les préoccupations en Irlande du Nord. Après la menace de Lord Frost de déclencher l’article 16, M. Coveney a admis qu’il était désormais possible de progresser sur les médicaments. Il a déclaré: « Il existe une réelle opportunité d’essayer de faire des progrès sur les médicaments en particulier cette semaine, puis de l’utiliser comme base pour renforcer la confiance et essayer de résoudre également d’autres problèmes. »

Plus tôt dans la journée, l’Union européenne a semblé cligner des yeux dans son impasse avec le Royaume-Uni et a réprimé ses menaces d’imposer des sanctions contre la Grande-Bretagne.

La Commission européenne avait prévu d’annoncer les mesures cette semaine suite aux menaces du Royaume-Uni d’imposer l’article 16.

Hans von der Burchard, rapport pour Politico, a déclaré: « La Commission européenne arrête temporairement le feu sur un plan de représailles contre la Grande-Bretagne, car elle espère des développements positifs dans les pourparlers en Irlande du Nord cette semaine. La présentation du projet de plan de sanctions aux pays de l’UE a été annoncée précédemment. pour cette semaine. »

Plus tôt dans la journée, il a été signalé que l’Union européenne pourrait renverser la vapeur sur le Royaume-Uni et devenir « nucléaire » dans un mouvement qui pourrait faire un énorme trou dans l’industrie de la pêche britannique alors que la menace du Brexit britannique de déclencher l’article 16 se rapproche.

Catherine Barnard, professeur de droit européen au Trinity College de Cambridge, a déclaré : « Une guerre commerciale est une possibilité sérieuse. L’UE examine une série d’options – elle explore des voies pour prendre rapidement des mesures de rétorsion. »

Mais les chefs de l’UE envisageraient de devenir eux-mêmes « nucléaires » si le Royaume-Uni déclenche l’article 16, qui mettrait fin à l’accord de commerce et de coopération conclu entre les deux parties l’année dernière.

Cela donnerait au Royaume-Uni un préavis d’un an avant que l’accord ne se termine brusquement et entraînerait la Grande-Bretagne dans un scénario de Brexit sans accord qui le verrait commercer avec l’Europe aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Elle a déclaré à The Independent : « Cela signifie que l’UE exercerait ses représailles rapidement avant de devoir recourir à l’arbitrage. Les représailles vont de l’arrêt de la pêche dans les eaux de l’UE à l’imposition de droits de douane sur le poisson britannique entrant dans l’UE, puis de droits de douane sur d’autres produits. Les Français et d’autres pays pourraient également faire des contrôles plus rigoureux sur les marchandises en provenance du Royaume-Uni, ce qui pourrait gâcher assez rapidement les choses à la frontière. »

