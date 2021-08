Brexit EN DIRECT: le Royaume-Uni devance l’UE alors que la zone euro s’effondre derrière le reste du monde après Covid | Politique | Nouvelles

Rishi Sunak : Il n’est pas prévu de prolonger le congé

Une analyse d’EY a affirmé que l’économie britannique se développait à son rythme le plus rapide en 80 ans et pourrait revenir aux niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de 2021. EY, anciennement Ernst and Young, a déclaré que le PIB reculerait de 7,6%, la croissance annuelle la plus rapide depuis 1941.

Cela survient après que l’économie britannique a reculé de 9,8% en 2020, la pire performance du G7.

Ailleurs, une analyse distincte du Fonds monétaire international (FMI) révèle que l’économie britannique augmenterait également de 7 % cette année, contre 5,8 % pour la zone euro, 7 % pour les États-Unis et 8,1 % pour la Chine.

En outre, les données de la Banque centrale européenne ont indiqué que l’économie de la zone euro ne progresserait que de 4,6% d’ici la fin de l’année.

Le bloc de 19 pays avait déjà augmenté de 2% au deuxième trimestre 2021.

L’économie britannique semble surperformer la zone euro (Image: GETTY)

Martin Beck, conseiller économique principal de l’EY Item Club, a déclaré que la réouverture des parties “en face à face” de l’économie signifiait que le Royaume-Uni devrait connaître une reprise plus rapide en conséquence”.

Le chancelier de l’Échiquier, Rishi Sunak, a déclaré : « Il y a des signes positifs que notre économie rebondit plus rapidement que prévu initialement, le FMI prévoyant que le Royaume-Uni aura le taux de croissance commun le plus élevé en 2021 parmi les économies du G7.

“Cela dit, nous sommes toujours confrontés à des défis à venir en raison de l’impact de la pandémie, c’est pourquoi nous restons concentrés sur la protection et la création d’autant d’emplois que possible grâce à notre plan pour l’emploi.”

POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES DU BREXIT, VEUILLEZ VOIR CI-DESSOUS :



Brexit dans les premières pages d’Express (Image : Express)

Mise à jour à 23h20 : « Juste parce que vous avez perdu ! » Verhofstadt fustigé sur Twitter après son dernier empannage sur le Brexit

Guy Verhofstadt a secoué Twitter avec un autre jibe à peine voilé visant le Royaume-Uni à propos de sa décision de quitter l’UE – ce qui a incité à affirmer que le Brexit “vivait sans loyer dans votre tête”.

Et en référence au résultat du vote de 2016, d’autres ont suggéré que le dégoût apparent de l’ancien Premier ministre belge pour les référendums provenait du fait que « vous les perdez toujours ».

M. Verhofstadt, qui est maintenant député européen, a été représentant du Parlement européen pour le Brexit et est depuis un critique de premier plan.

Plus tôt dans la journée, il a tweeté un lien vers un sondage Ipsos MORI suggérant que seulement 45% des Britanniques étaient d’accord pour dire que les questions politiques les plus importantes devraient être décidées par référendum plutôt que par des élus.

Ce chiffre était inférieur de 15 pour cent à la moyenne mondiale de 60 pour cent.

Isabella Marsans succède à Steven Brown.

Mise à jour de 21h55: Boris Johnson a ordonné de retirer NI des griffes de l’UE alors que le bloc résiste dans la rangée du Brexit

Boris Johnson doit maintenant résoudre les problèmes du Brexit de l’UE avec l’Irlande du Nord, selon un expert.

Le directeur du Think Tank Bruges Group, Robert Oulds, a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne devrait plus soutenir les problèmes du Brexit avec l’Irlande du Nord.

Lors d’une interview avec Express.co.uk, M. Oulds a déclaré que le Royaume-Uni devrait déclencher l’article 16. Il a fait valoir que Boris Johnson forcerait l’UE à revenir à la table avec le Royaume-Uni et les obligerait tous les deux à parvenir à une résolution.

M. Oulds a déclaré: “Il est assez clair que dans le protocole d’Irlande du Nord, ils doivent déclencher l’article 16.

“Cela permet à la Grande-Bretagne de reprendre unilatéralement l’Irlande du Nord dans la fonction du Royaume-Uni.

“Bien sûr, ce que cela ferait vraiment, ce serait de relancer les négociations entre la Grande-Bretagne et Bruxelles.

Mise à jour de 18h40: les Brexiteers détruisent le complot anti-Brexit de l’UE “petit” visant à imposer des frais de visa aux voyageurs britanniques

Bruxelles impose un nouveau visa de 6 £ aux vacanciers britanniques pour entrer en Europe à partir de la fin de l’année prochaine dans un acte de vengeance pour le Brexit.

Les Brexiteers furieux ont déclaré que les frais à la frontière étaient un reflet effronté de l’attitude anti-britannique de l’Union européenne.

L’ancien chef du Parti du Brexit, Nigel Farage, a déclaré que cette décision était classique d’une UE “petite d’esprit, mesquine et autodestructrice”.

Les responsables de la Commission européenne ont déclaré aujourd’hui qu’ils étaient “en bonne voie” pour introduire leur système européen d’information et d’autorisation de voyage prévu de longue date à partir du début de 2023.

L’annonce sera un nouveau coup dur pour l’industrie du voyage touchée par la pandémie.

Premier ministre écossais Nicola Sturgeon (Image: NC)

Mise à jour de 17h20: Sturgeon a émis un avertissement concernant son retour dans l’UE “impitoyablement intransigeante”

Le SNP envisage de rejoindre l’Union européenne dans une Écosse indépendante qui « reviendra bientôt hanter Nicola Sturgeon », a déclaré un conseiller syndical clé.

Lord Dunlop, un ancien ministre du bureau écossais, a lancé un avertissement au gouvernement écossais à la suite des expériences du gouvernement britannique avec l’UE concernant la renégociation du protocole d’Irlande du Nord.

M. Dunlop a déclaré: “L’expérience du gouvernement britannique devrait servir d’avertissement à Nicola Sturgeon et à ses espoirs d’obtenir un traitement européen favorable pour l’Écosse.”

M. Dunlop, conseiller de David Cameron et chargé par Theresa May d’entreprendre un examen clé de l’avenir du Royaume-Uni, a également souligné que “l’UE n’était pas sentimentale” lorsqu’il s’agissait de négociations, soulignant que “c’est aussi impitoyablement difficile- nez comme ils viennent.

Il a ajouté: «Aucune quantité de recherche d’attention SNP embarrassante et nécessiteuse ne changera cela.

« Un trajet simple et rapide pour rejoindre le club ? Rêver.”

Mise à jour de 16 heures: le bloc sauvage des Britanniques alors qu’un rapport montre les principaux perdants du Brexit

Les Britanniques se sont brutalement moqués et ont attaqué l’Union européenne après qu’un nouveau rapport accablant ait révélé les États membres du bloc qui ont le plus souffert du Brexit.

Les chiffres accablants ont été publiés par Facts4EU.Org et, sans surprise, en tant qu’État membre dominant de l’Union européenne, l’Allemagne est devenue le plus grand perdant après que son économie a plongé de 12,2 milliards de livres sterling au cours des 12 derniers mois par rapport à 2016 – la même année que le Brexit vote référendaire.

La plus grande économie de l’UE était suivie par la Belgique (3,7 milliards de livres sterling), la France (3,3 milliards de livres sterling), les Pays-Bas (2,7 milliards de livres sterling) et l’Espagne (2,6 milliards de livres sterling).

Dans un autre coup dévastateur post-Brexit à l’UE, le site Web a également révélé que les consommateurs britanniques ont acheté 28 milliards de livres sterling de moins du bloc par rapport à l’année référendaire.

Les Britanniques ont lancé une attaque sauvage contre l’UE, se moquant brutalement de ses luttes depuis que la Grande-Bretagne a voté pour quitter le bloc il y a plus de cinq ans.

La zone euro a augmenté de 2 % au deuxième trimestre 2020. Sur la photo : la BCE à Francfort. (Image : GETTY)

Mise à jour de 15h15: Ken Livingstone claque Farage dans un grand débat “Toujours un remoaner”

L’ancien maire de Londres, Ken Livingston, a insisté sur le fait que le Brexit “a coûté des emplois” alors qu’il se disputait avec Nigel Farage à propos du Brexit avant d’exiger que le gouvernement britannique investisse dans des emplois pour les Britanniques.

M. Farage a demandé à l’ancien maire : « Où voyez-vous le Brexit ?

« Est-ce que le Brexit est maintenant terminé pour vous en tant que problème ? Avons-nous fini, allons-nous de l’avant?”

M. Livingston a accepté : « Je ne pense pas que nous aurons jamais un vote pour revenir.

“Et nous avons maintenant le gouvernement qui s’efforce enfin de s’attaquer aux problèmes de tout cela.”

Mise à jour de 15h : Steven Brown succède à Richard Percival

mise à jour à 14h: Lord Frost rencontrera les ministres du SNP sur la stratégie du Brexit

Lord Frost rencontrera demain ses homologues du gouvernement écossais dirigé par le SNP pour des discussions cruciales alors que la confiance entre Londres et Édimbourg tombe à son plus bas sur les questions liées au Brexit.

Express.co.uk a appris que Lord Frost rencontrera demain le secrétaire écossais aux Affaires étrangères, Angus Robertson, après que le gouvernement écossais a affirmé que la stratégie du Brexit des ministres britanniques avait un impact significatif sur l’Écosse et ses futures opportunités commerciales.

Cette publication comprend que Lord Frost utilisera également la réunion pour indiquer clairement à l’administration dirigée par le SNP à Édimbourg qu’elle devrait maintenir le gouvernement britannique impliqué et informé dans tous les contacts avec les institutions de l’UE.

L’économie britannique avait été touchée par COVID-19 (Image: GETTY)

Mise à jour de 13h: les Britanniques seront frappés de frais pour se rendre dans l’UE à partir de 2023 – Les règles du Brexit s’imposent

Les vacanciers britanniques devront débourser 6 £ pour se rendre en Europe à partir de 2023 après que Bruxelles a approuvé les plans finaux de son programme de visa.

Les voyageurs britanniques devront augmenter les frais tous les trois ans dans le cadre du nouveau système européen d’information et d’autorisation de voyage de l’UE.

Le programme devrait enfin entrer en vigueur après des années de querelles sur la manière dont le bloc peut renforcer la sécurité à ses frontières.

Mise à jour de 12h : le Pays de Galles sur une « nouvelle voie vers l’austérité après le Brexit », déclare le ministre de l’Économie Vaughan Gething

Le Pays de Galles se dirige vers une nouvelle ère d’austérité après avoir perdu 375 millions de livres sterling par an en aide économique à cause du Brexit, a déclaré le ministre gallois de l’Économie, Vaughan Gething.

M. Gething a déclaré que malgré les assurances du chancelier Rishi Sunak qu’il n’y aurait pas de retour à l’austérité, le MS a déclaré qu’il pourrait encore se retrouver à devoir faire “des choix qui ressemblent beaucoup à ceux que je devais faire en tant que ministre lorsque l’austérité était à son apogée”.

Le ministre a déclaré que la plupart des financements européens du Pays de Galles se termineraient cet exercice financier, il n’y a pas de remplacement équivalent du gouvernement britannique.

Mise à jour de 11h: les Britanniques blâment l’UE pour les problèmes de démarrage du commerce du Brexit en Irlande du Nord

Les électeurs britanniques blâment principalement l’UE pour les problèmes commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord, selon un nouveau sondage.

Le sondage Redfield et Wilton pour Politico a révélé que 45% des électeurs britanniques conscients des problèmes liés à la mise en œuvre des règles du protocole d’Irlande du Nord blâment Bruxelles pour ces frictions.

Ceci est comparé à seulement 31% qui pensent que le Royaume-Uni est principalement responsable.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que les chiffres du FMI étaient des “signes positifs” (Image: .)

Mise à jour de 10h: le patron du port de Dublin claque la préparation exagérée du Brexit – l’UE était «malhonnête»

Les marchands de malheur irlandais ont été critiqués pour leurs préparatifs trop zélés pour le Brexit après avoir été jugés excessifs par le patron du port de Dublin.

Les chefs du port de Dublin ont déclaré que trop de terres avaient été réservées pour traiter les expéditions vers la Grande-Bretagne.

15 hectares de terres utilisés pour faire face aux séquelles du Brexit sont désormais utilisés à une “fraction de ce qui était prévu”.

Mise à jour de 9h : Appels à interdire les chalutiers « destructeurs » de la côte écossaise

Une alliance de plus de 100 organisations exige que les chalutiers soient interdits de pêche à moins de trois milles des côtes écossaises.

Les membres de la coalition Our Seas ont insisté sur le fait qu’une limite “modernisée” de trois milles n’est “pas une mesure radicale” et profiterait à la fois à l’environnement et aux communautés côtières.

Avec des pourparlers en cours entre le gouvernement écossais et les Verts écossais sur un accord de coopération formel, le groupe presse les deux parties d’examiner la question.

Mise à jour de 8h : la fin des congés forcera 150 000 personnes supplémentaires au chômage malgré la forte croissance du Brexit et de la reprise COVID

Les files d’attente au chômage s’allongeront lorsque le programme de congé du gouvernement prendra fin le mois prochain malgré le boom économique britannique du Brexit, a averti un groupe de réflexion.

L’Institut national de recherche économique et sociale (Niesr) a averti que 150 000 personnes seraient sans emploi alors qu’il révisait à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021 de 5,7% à 6,8%.