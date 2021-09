Brexit EN DIRECT : Le tollé reste alors que les unités impériales reviennent – ​​« Aucune idée de ce que tout pèse ! | Politique | Nouvelles

« Les grammes et les kilogrammes ont tout leur sens. »

Pendant ce temps, Norma Roberts a posté : « Débarrassez-vous également du chauffage central et mettons de la glace sur les fenêtres de la chambre – à l’intérieur !

« Pendant qu’on y est, qu’en est-il de ramener la canne et l’infirmière lente ! Bon vieux temps!”

Patrick Dalton a été plus direct en disant : « CECI. EST. UN STUPIDE. PAYS.”

Le premier ministre devrait faire une annonce officielle aujourd’hui.

Mise à jour de 7h48: Pelosi émet de nouvelles demandes d’accord sur le Brexit après avoir débattu lors des pourparlers à Londres avec Boris

Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine, s’est entretenue jeudi avec Boris Johnson au 10 Downing Street.

Les deux ont discuté d’une série de questions, y compris le Brexit et son impact sur l’Irlande du Nord. Aux termes de l’accord de M. Johnson sur le Brexit, certains contrôles ont désormais lieu sur le commerce entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Cela a rendu furieux les syndicalistes qui exigent que le «protocole d’Irlande du Nord» soit supprimé.

Cependant, de hauts démocrates, dont le président Joe Biden, ont exhorté le gouvernement à ne rien faire qui pourrait saper le processus de paix.

Dans un communiqué, Mme Pelosi a déclaré : « Respectueuse de la volonté du peuple britannique et du Brexit, j’ai réitéré le fort soutien bipartite dont les accords du Vendredi saint continuent de bénéficier au Congrès des États-Unis et notre espoir que les négociations en cours donneront un résultat positif. résultat qui reconnaît cet accord historique. »

Mise à jour de 7h43: Thornberry envoie un «guide du débutant» scandaleux pour nettoyer le désordre de Truss Brexit dans une cascade effrontée

Le dossier de Liz Truss en tant que secrétaire d’État au Commerce international a été attaqué par Emily Thornberry du Labour, peu de temps après sa promotion au poste de ministre des Affaires étrangères.

Elle a été remplacée au poste de ministre du Commerce par Anne-Marie Trevelyan, ancienne ministre des Affaires. Mme Thornberry a suivi Mme Truss en tant que ministre du Commerce. Et elle a offert une évaluation cinglante du dossier de Mme Truss dans une lettre à son successeur.

Elle a accusé le ministre d’avoir « quitté le DIT [Department for International Trade] sans un seul accord conclu, nous n’avons pas eu à l’intérieur de l’UE ».

Mme Thornberry, qui a été secrétaire fantôme aux Affaires étrangères sous Jeremy Corbyn, a ajouté: “Elle laisse derrière elle un héritage de problèmes majeurs pour son successeur.”

Mise à jour de 7h31: le feu de joie de Frost sur les règles de l’UE pour le Brexit – les livres et les onces RETOURNENT dans les magasins et les timbres de la Couronne reviennent

Brexir Britain abandonnera le marquage CE de l’UE et ramènera le timbre de la couronne sur les verres de pinte britanniques, tandis que les mesures impériales pourraient également revenir.

Dans le cadre du feu de joie de la réglementation européenne de Lord Frost, le Royaume-Uni ramènera le timbre qui a été abandonné en 2007.

Le tampon a été introduit en 1699 avant d’être remplacé par la marque de conformité européenne.

La décision de ramener le timbre de la Couronne a été annoncée dans le cadre du document britannique sur les opportunités du Brexit, tandis que les magasins peuvent également être autorisés à vendre des fruits et légumes en livres et en onces.