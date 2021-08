Brexit EN DIRECT: L’économie britannique bondit de 4,8% et QUATRE FOIS plus vite que la France – Sunak boosté | Politique | Nouvelles

in

L’économie britannique a augmenté de 4,8% au deuxième trimestre de 2021 avec la levée des blocages, ramenant les gens dans les pubs, ont montré les chiffres de l’Office for National Statistics. Le produit intérieur brut (PIB) du pays a augmenté d’un pour cent supplémentaire en juin, créant cinq mois consécutifs de croissance.

L’économie s’est également accélérée après une croissance de 0,6% en mai, a indiqué l’ONS.

Les restrictions de verrouillage se sont lentement assouplies pendant une grande partie du trimestre.

Les repas en plein air ont rouvert en avril, le premier mois inclus dans les données trimestrielles, et d’autres restrictions ont été levées en mai.

Le statisticien national adjoint de l’ONS pour les statistiques économiques, Jonathan Athow, a déclaré: “Le PIB est toujours inférieur d’environ deux points de pourcentage à son pic d’avant la pandémie.”

Les économistes de Pantheon Macroeconomics s’attendaient à une croissance du PIB de 0,6% en juin et de 4,7% au cours du trimestre.

La nouvelle viendra comme un coup de pouce majeur pour le Premier ministre Boris Johnson et le chancelier Rishi Sunak, avec 75% des Britanniques désormais complètement piégés.

Mardi, Johnson a tweeté : « Notre incroyable déploiement de vaccins a désormais fourni une protection aux 3/4 des adultes britanniques.

« Nous devrions être fiers de cette énorme réalisation nationale.

« Il est vital que ceux qui n’ont pas été vaccinés réservent leur vaccin pour se protéger, protéger leurs proches et nous permettre de profiter de nos libertés en toute sécurité.

Sam Fuller, directeur de Financial Markets Online, a commenté : « Le rythme du programme de vaccination du Royaume-Uni – qui a réussi à délivrer deux vaccins Covid dans les bras de 75 % de la population adulte – est un facteur important et peut expliquer pourquoi la croissance britannique a grimpé en flèche. tripler celui de l’Allemagne et quatre fois celui de sa voisine européenne la France.

Mise à jour à 7h59 : « Zéro à héros dans une heure »

Commentant également, Sam Fuller, directeur de Financial Markets Online, a écrit : « De larges pans de l’économie britannique sont passés de zéro à héros en l’espace d’un trimestre seulement.

« Le contraste entre les trois premiers mois bloqués de l’année et le deuxième trimestre était largement prévu mais n’en est pas moins remarquable.

Il a ajouté : « Surtout, la croissance s’est produite tout au long du trimestre, les trois mois enregistrant un bond du PIB alors que les restrictions liées à la pandémie se sont assouplies et que davantage de secteurs de l’économie sont revenus en ligne.

« Le plus rassurant est le rôle prééminent des consommateurs britanniques dans la reprise. Alors que le gouvernement britannique a dépensé d’énormes sommes pour soutenir l’économie pendant les jours les plus sombres de la pandémie, la croissance du deuxième trimestre a été généralisée et largement tirée par la demande, les dépenses réelles des ménages faisant un bond impressionnant de 7,3 %.

Mise à jour de 7h40 : “Une forte demande d’investissement”

Commentant la hausse trimestrielle du PIB de 4,8%, Ian Warwick, associé directeur de Deepbridge Capital, a déclaré : « Bien qu’attendues avec la réouverture de l’économie, les données du PIB d’aujourd’hui sont le dernier signe de croissance positive pour l’économie.

« Alors que nous continuons à nous concentrer sur la reprise économique, il reste extrêmement important que les entreprises à grande échelle, en particulier dans les secteurs à forte croissance tels que les technologies numériques et les sciences de la vie, soient soutenues ; car elles seront au cœur même de la croissance économique alors que nous créons une économie digne du XXIe siècle.

« Les initiatives gouvernementales telles que l’Enterprise Investment Scheme (EIS) n’ont jamais été aussi importantes pour aider les entrepreneurs et les innovateurs à trouver le financement dont ils ont besoin, tout en offrant aux investisseurs privés des incitations fiscales pour développer des portefeuilles de capital-investissement soutenus par le Royaume-Uni.

« Avec nos fonds EIS atteignant des niveaux de financement record en 2020/21, il est évident qu’il existe une demande considérable de la part des investisseurs et des conseillers financiers pour investir dans des entreprises britanniques en démarrage qui, selon nous, seront à l’avant-garde de notre reprise économique. »