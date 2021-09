Brexit EN DIRECT : Leo Varadkar tiendra des pourparlers d’urgence avec l’UE – le sommet qualifié de “dénué de sens” | Politique | Nouvelles

Le Tanaiste irlandais a rencontré mercredi soir le ministre des Finances du Sinn Fein, Conor Murphy, et s’entretiendra jeudi (aujourd’hui) avec le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson. Le protocole d’Irlande du Nord sera un sujet de discussion brûlant, qui faisait partie de l’accord de divorce entre le Royaume-Uni et l’UE qui maintient effectivement la région dans le marché unique des marchandises du bloc. Des contrôles sur certaines marchandises envoyées de Grande-Bretagne vers le marché unique ont donc été effectués et se traduisent souvent par des interdictions sur certains produits non conformes aux règles de l’UE.

Le mécanisme très critiqué a été mis en œuvre pour garantir qu’il n’y aurait pas de frontière dure avec l’Irlande, mais il a plutôt déclenché un certain nombre de problèmes car il a effectivement placé une barrière commerciale dans la mer d’Irlande qui s’est avérée extrêmement impopulaire auprès des syndicalistes.

Mais M. Varadkar a été attaqué par le féroce rival politique Sir Jeffrey, qui a affirmé que c’était en fait l’ancien Premier ministre qui avait insisté sur de tels accords avec l’UE.

Le chef du DUP s’est déchaîné : “Une nouvelle visite de Leo Varadkar en Irlande du Nord n’aura de sens que s’il vient avec une nouvelle approche.

“Il a défendu un protocole qui sape fondamentalement l’accord de Belfast et il a rejeté les préoccupations économiques et constitutionnelles avec des commentaires condescendants sur la couleur de nos boîtes aux lettres.

“C’était Leo Varadkar en tant que Taoiseach de l’époque qui a insisté sur de tels arrangements avec les autres dirigeants de l’UE.

“Si la frontière de la mer d’Irlande reste, M. Varadkar reviendra en tant que Taoiseach avec un héritage de relations entre l’Irlande du Nord et la République fondamentalement sapé et les progrès politiques en Irlande du Nord inversés.”

Sir Jeffrey a ajouté: “M. Varadkar est confronté à un choix. Il peut continuer avec la rhétorique de ces dernières années et regarder ces événements se dérouler ou il peut adopter un nouvel esprit de coopération positive.

“Des accords qui respectent à la fois le marché unique de l’UE et la place de l’Irlande du Nord au sein du marché intérieur britannique ne sont pas seulement réalisables, mais tiendraient la promesse de protéger l’accord de Belfast.”

