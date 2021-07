Brexit EN DIRECT : les espoirs d’un accord commercial américain anéantis suite à un rapport accablant du Congrès | Politique | Nouvelles

Gardez-le frais avec un ongle d’accent et quelques conseils patriotiques comme cet artiste d’ongles (Photo: @hanlouisenails) Ce dimanche, l’Angleterre affrontera l’Italie en finale de l’Euro. Ce sera un grand jour de réjouissances (et potentiellement de commisérations), avec le pays une mer de blanc et de rouge pour l’occasion. Une chemise est l’article standard pour montrer […] More