Brexit EN DIRECT : les sénateurs américains s’ingérant lancent un nouvel ultimatum à Boris pour un accord commercial | Politique | Nouvelles

in

Le protocole d’Irlande du Nord a été intégré à l’accord de retrait du Brexit pour éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande. Mais cela signifie que l’Irlande du Nord reste dans le marché unique de l’UE, ce qui entraîne des contrôles réglementaires sur certains produits en provenance de Grande-Bretagne.

Aujourd’hui, les sénateurs américains du Capitole ont insisté sur le fait que le protocole protège l’accord du Vendredi saint, conclu en 1998, pour assurer la paix et la prospérité en Irlande du Nord après les troubles.

Le démocrate Brendan Boyle a affirmé que le Royaume-Uni devait « être à la hauteur » de l’accord.

M. Boyle, dont le point de vue est soutenu par de hauts responsables démocrates à Washington, a ajouté: «Le Royaume-Uni, et en particulier ce gouvernement britannique, a négocié le protocole d’Irlande du Nord, signé l’accord, puis fait campagne et adopté l’accord par son parlement, il est donc clair que le gouvernement britannique, comme toutes les parties, doit être à la hauteur de ce qu’il a négocié et accepté ».

Le haut démocrate, qui a une grande influence sur la politique étrangère de l’UE à Washington, a clairement indiqué qu’il serait “totalement inacceptable pour le Royaume-Uni ou toute partie à l’accord de revenir sur celui-ci”.

Il a poursuivi: “La seule voie à suivre est de passer par le protocole NI pour atténuer les dommages causés par le Brexit et le Brexit dur pour lequel ce gouvernement britannique a opté.”

“Les États-Unis n’ont pas hésité à le déclarer publiquement et nous continuerons de le faire.”

Les démocrates dirigés par le sénateur Bob Menendez, président de l’influente commission sénatoriale des relations étrangères, ont également précisé que si le Royaume-Uni refusait de respecter le protocole d’Irlande du Nord, cela pourrait affecter les chances de conclure un accord commercial américain.

Il a ajouté : « Le Sénat exhorte le Royaume-Uni et l’Union européenne à soutenir la paix sur l’île d’Irlande et les principes, objectifs et engagements de l’Accord du Vendredi saint.

“Nous tiendrons compte, le cas échéant, des conditions exigeant que les obligations en vertu de l’accord du Vendredi saint soient remplies alors que les États-Unis cherchent à négocier un accord commercial mutuellement avantageux et complet entre les États-Unis et le Royaume-Uni.”

POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES DU BREXIT, VOIR CI-DESSOUS :