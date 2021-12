Brexit EN DIRECT : L’ingérence des travaillistes s’engage dans les négociations commerciales avec les États-Unis AUJOURD’HUI – une furieuse rangée d’acier explose | Politique | Nouvelles

Anne-Marie Trevelyan se rendra aux États-Unis plus tard cette semaine alors qu’elle intensifie ses efforts pour stimuler le commerce britannique post-Brexit à travers l’Atlantique.

Elle aura des réunions avec des chefs d’entreprise et des responsables de la Maison Blanche à New York et à Washington pour renforcer davantage les liens entre les deux pays.

Le ministre du Cabinet cherche des moyens de stimuler le commerce britannique avec les États-Unis et de réduire les barrières commerciales avant même le début des négociations sur un nouvel accord de libre-échange.

Le secrétaire au Commerce international a déclaré : « Nous partageons un partenariat commercial florissant avec les États-Unis, qui stimule les investissements dans tous les coins du Royaume-Uni, aidant à niveler notre économie et à créer des emplois et de la prospérité.

« De Teesside à Tulsa, il existe d’énormes opportunités d’approfondir les liens commerciaux bénéficiant aux communautés des deux côtés de l’Atlantique.

« Nous avons déjà fait de gros progrès ; du retour du bœuf et de l’agneau britanniques dans les assiettes américaines à la réduction du coût des exportations de whisky écossais en s’attaquant au problème de longue date Airbus-Boeing.

« Il est maintenant temps de se mettre au travail et de renforcer les liens avec notre allié le plus proche. »

