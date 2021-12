Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, le chef du DUP, a déclaré que tandis que le gouvernement britannique était «distrait par des conflits internes», Lord Frost «était frustré sur plusieurs fronts.

« Nous souhaitons bonne chance à David. Nous avons entretenu une relation solide avec lui et son équipe, mais cela soulève des questions plus sérieuses pour le Premier ministre et son approche du protocole d’Irlande du Nord.

« Qu’il s’agisse de l’accès de l’Irlande du Nord aux médicaments, de notre prospérité économique et de notre commerce avec le reste du Royaume-Uni, ou de la divergence croissante entre NI et GB, ce protocole a été un accord profondément dommageable pour les personnes que nous représentons.

« Le Premier ministre doit maintenant décider de toute urgence ce qui est le plus important – le protocole ou la stabilité des institutions politiques. »

Pendant ce temps, Doug Beattie, chef de l’UUP, a déclaré : « Suite à la démission de Lord Frost, il est important qu’un nouveau négociateur principal soit rapidement mis en place, qui comprenne les problèmes à traiter.

« Les négociations du protocole sont à un moment critique et ce que nous devons voir, ce sont des solutions qui suppriment la frontière de la mer d’Irlande et respectent pleinement la place de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. »

Colum Eastwood, le leader du SDLP, a déclaré que les négociations « ne peuvent pas devenir une victime du chaos au cœur du gouvernement à Londres ».

Il a ajouté : « La démission de Frost est une opportunité de réinitialiser l’approche du dialogue avec la Commission européenne, de rafraîchir les relations avec l’UE et de revenir aux solutions qui sont présentées à ces défis dans l’Accord du Vendredi Saint.

Le remplaçant de Lord Frost devra « trouver des solutions, travailler avec l’UE, faire fonctionner le protocole et fournir cette certitude et cette stabilité qui sont désespérément nécessaires », a déclaré M. Eastwood.