Shirley McCay, directrice du commerce et des investissements du gouvernement britannique en Irlande, a également clairement indiqué à Bruxelles que les chaînes d’approvisionnement médicales et alimentaires étaient perturbées par les nouvelles règles commerciales et qu’un changement était nécessaire de toute urgence. Le protocole d’Irlande du Nord est la partie de l’accord de divorce sur le Brexit visant à éviter une frontière dure avec l’Irlande.

Selon les termes de l’accord, l’Irlande du Nord reste dans le marché unique de l’UE ainsi que les réglementations pour les médicaments après la fin de la période de transition.

Lord Frost a présenté des propositions à l’Union européenne dans un document de commande pour renégocier le protocole d’Irlande du Nord après des mois de tensions entre les politiciens unionistes de Stormont qui prétendent que les accords commerciaux menacent l’accord du vendredi saint de 1998.

Mme McCay a ajouté : « Le rôle du gouvernement est de faciliter et d’encourager le commerce.

« Mais il y a des parties du protocole d’Irlande du Nord qui ne fonctionnent pas.

« Le gouvernement britannique demande à l’UE d’examiner à nouveau le protocole avec eux.

« Il y a un degré énorme de complexité dans l’accord commercial sur le Brexit.

“Et tandis que le protocole a été convenu entre les deux parties lors des négociations sur le Brexit, la mise en œuvre de ces choses est toujours très différente dans la pratique.

« Le gouvernement britannique veut que le commerce circule librement entre les deux parties.

“Cependant, le Brexit n’a pas besoin d’être un jeu à somme nulle.

“Si l’UE prend le temps de rester immobile, de réfléchir et d’examiner les options proposées, ce sera une bonne chose.”

Le gouvernement britannique a ajouté que des négociations étaient en cours pour résoudre les problèmes commerciaux post-Brexit avec la Commission européenne, les deux parties discutant régulièrement du document de commandement.

Une source du gouvernement britannique a ajouté : « Nous sommes en liaison avec eux [the European Commission] régulièrement, mais ils doivent considérer sérieusement nos propositions plutôt que de jouer à des jeux politiques pathétiques. »

Mise à jour de 8h : le projet de loi pourrait mettre en danger les accords commerciaux sur le Brexit

Les ministres ont été avertis que la nouvelle législation du gouvernement sur les droits des animaux en Angleterre créerait un quango non élu qui pourrait opposer son veto à d’importants accords commerciaux pour le Brexit Grande-Bretagne à moins que des changements ne soient apportés.

Le projet de loi sur le bien-être des animaux (Sentience) a fait la une des journaux pour de nouvelles mesures, notamment l’interdiction de faire bouillir les crabes et les homards vivants, mais il vise largement à empêcher les morts cruelles de créatures capables de penser et d’avoir des sentiments.

L’une des principales propositions de la législation serait la formation d’un comité avec des membres non élus qui aurait le pouvoir d’examiner les nouvelles lois et accords commerciaux pour supprimer les mesures qui violeraient les droits des animaux.

Dans un témoignage récent aux députés, le Dr Penny Hawkins, chef du département des animaux dans la science de la RSPCA, a admis que si la loi avait déjà été en place, le comité aurait pu interférer avec le récent accord commercial avec l’Australie.