Brexit EN DIRECT : L’UE « profondément irresponsable » a honte de se réjouir des « problèmes » commerciaux du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le gouvernement britannique fait un pas de plus vers l’accord commercial avec les différents États américains et est prêt à reprendre la conversation avec Washington sur un accord fédéral plus large, a annoncé lundi un député.

Le secrétaire d’État britannique au Commerce international a révélé que des discussions étaient actuellement en cours aux États-Unis.

S’adressant à Bloomberg Television, Anne-Marie Trevelyan, 52 ans, a déclaré: « L’une de mes ministres, Penny Mordaunt, est actuellement en Californie, ayant exactement ces conversations et elle visitera également la Géorgie et le Tennessee, la Caroline du Sud et l’Oklahoma. »

Les négociations pour un accord commercial post-Brexit avec les États-Unis ont commencé sous l’administration Donald Trump, mais les négociations formelles ne se sont pas poursuivies sous Joe Biden.

