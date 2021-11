Brexit EN DIRECT : l’UE ralentit le traitement des demandes « inutiles » – Gibraltar contraint d’agir | Royaume-Uni | Nouvelles

Deux autres séries de pourparlers sont prévues concernant un accord entre le Royaume-Uni et l’UE sur Gibraltar – une la semaine prochaine à Bruxelles et une autre en décembre.

On espère que les problèmes liés aux marchandises et aux douanes circulant entre le territoire britannique et l’Espagne seront alors résolus.

Cependant, le gouvernement de Gibraltar a ouvert une partie de l’espace souterrain pour garder les marchandises si un accord n’était pas conclu.

Les cavernes – dont certaines sont «de la taille de cathédrales» – contiendraient des marchandises au cas où il y aurait des pénuries par les douanes jusqu’au rocher, et des marchandises gibraltariennes entrant dans l’UE.

La Commission européenne a déclenché une réaction en été, lorsqu’elle a publié un projet de directives d’accord qui semblait contredire l’accord déjà conclu entre le Royaume-Uni et l’Espagne.

Il a suggéré que des agents frontaliers espagnols seraient stationnés à l’aéroport et au port de Gibraltar plutôt que des agents du Frontex européen.