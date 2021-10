Brexit EN DIRECT : l’UE s’incline sur 80 % des réglementations – Boris prêt à tirer le tapis à tout moment | Politique | Nouvelles

Bien que Lord Frost ait obtenu une baisse majeure de l’UE, l’ancien conseiller du Premier ministre a averti que M. Johnson et le Groupe de recherche européen pourraient faire pression pour de nouvelles modifications de l’accord. Faisant l’éloge de Lord Frost, M. Cummings a déclaré: « Tant de critiques de la part de personnes qui n’ont jamais rien réalisé ni construit pour David Frost, qui doit gérer les négociations en sachant que le Premier ministre peut et tire le tapis à tout moment, et avec le non-sens d’ERG en coulisses.

« Il a fait un travail brillant dans les cirques si difficiles que presque personne ne comprend. »

Des responsables européens se rendront jeudi en Angleterre pour discuter des propositions avancées par Maros Sefcovic mercredi.

Le paquet dévoilé par l’UE comprenait une réduction de 80 pour cent de la sécurité alimentaire et des règles phytosanitaires, des médicaments, de la gouvernance et des contrôles douaniers.

Malgré ces propositions, le rôle de la Cour européenne de justice n’était pas mentionné dans le plan.

