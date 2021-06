Brexit EN DIRECT: l’UE snobe Macron et remet à l’Irlande la plus grande part du fonds Brexit de 4,2 milliards de livres sterling | Politique | Nouvelles

Les politiciens de l’UE sont parvenus jeudi à un accord politique sur la réserve d’ajustement pour le Brexit (BAR) de 42 milliards de livres sterling (5 milliards d’euros), ouvrant la voie à un premier paiement d’ici décembre.

Les eurocrates affirment que l’accent est mis sur les pays et les secteurs les plus touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’UE et incluent l’argent liquide pour les contrôles douaniers, sanitaires, phytosanitaires et de sécurité.

La Commission européenne a déclaré que l’Irlande serait “de loin” le plus grand bénéficiaire en termes absolus, suivie des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne et de la Belgique.

Mais les responsables français ont été scandalisés que l’Irlande reçoive le plus de fonds, en particulier avec de nombreux pêcheurs français qui luttent pour survivre.

Dans le cadre de l’accord conclu par les politiciens de l’UE, une première tranche de 1,6 milliard d’euros de préfinancement sera disponible d’ici décembre 2021.

Deux autres tranches de préfinancement de 1,6 milliard d’euros seront versées début 2022 et 2023 tandis que le milliard d’euros restant sera versé en 2025.

Une source parisienne a ajouté : « Nous avons constamment appelé la France à obtenir une part importante des fonds.

«Nos pêcheurs sont gravement touchés par le Brexit car les Britanniques ne délivrent pas les licences nécessaires, certains ayant même du mal à vivre.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un léger camouflet de Bruxelles, nous nous attendions à être plus haut dans l’ordre des priorités.”

Il s’agit de la dernière mesure prise après que les pêcheurs de Boulogne et de Calais se soient plaints du manque de licences de pêche dans la Manche de la part du gouvernement britannique, affirmations que le gouvernement britannique nie.

Hier soir, la Commission européenne a déclaré que trois facteurs seront utilisés pour calculer combien d’argent chaque pays de l’UE recevra du BAR.

Il s’agit notamment de l’importance du commerce avec le Royaume-Uni, de l’importance de la pêche dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni et de la population vivant dans les régions maritimes frontalières du Royaume-Uni.

Mise à jour de 9h : SNP met le gouvernement britannique au défi de publier les détails cruciaux de l’accord commercial

Le SNP a exigé que le gouvernement britannique publie les détails des protections promises aux agriculteurs britanniques et des normes alimentaires dans l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie.

Le député Deidre Brock a mis les ministres du gouvernement britannique au défi de définir ces garanties, mais on lui a dit que les députés obtiendraient “les détails au fur et à mesure qu’ils apparaîtront au cours de cette année”.

Cela survient alors que Sustain, qui représente plus de 100 organisations agro-alimentaires et agricoles, a averti : « L’alignement réglementaire avec l’Australie mettrait en danger l’approche de précaution du Royaume-Uni sur des produits tels que les pesticides, et pourrait potentiellement abaisser la norme d’information nutritionnelle sur les emballages alimentaires. .”