Brexit EN DIRECT: Macron court vers l’UE alors que la France prépare la guerre de la pêche dans le New Jersey – annonce AUJOURD’HUI | Politique | Nouvelles

Le président français est furieux du refus de la Grande-Bretagne d’accorder ce qu’il considère comme des licences suffisantes pour que les petits navires pêchent dans les eaux de six à 12 milles de la côte britannique. Au total, seulement 15 permis sur 47 ont été accordés. Au total, 200 autres ont été délivrés pour que des bateaux français opèrent dans la zone économique plus large autour des îles britanniques.

Les mesures, qui nécessiteraient l’approbation de l’UE, pourraient inclure l’augmentation du prix de l’électricité à Jersey, ainsi que des restrictions pour les navires britanniques essayant de décharger leurs captures en France. De nouveaux tarifs sur les produits britanniques sont également une possibilité.

La stratégie est formulée par le Premier ministre français Jean Castex et la ministre de la Maritime Annick Girardin.

Un porte-parole du gouvernement français a déclaré au Times : « Les Britanniques ont repris les négociations et approuvé quelques licences supplémentaires, mais nous ne sommes pas du tout près du nombre nécessaire. »

Il a insisté sur le fait que toute mesure prise serait « concrète, proportionnelle et réversible ».

Un autre responsable français a ajouté: « Nous devons rester dans des sanctions proportionnelles pour éviter d’affecter, encore plus, les relations déjà détériorées avec le Royaume-Uni. »

