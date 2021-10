Brexit en direct : Pack it in, Emmanuel ! Boris perd patience avec Macron alors qu’il ordonne à l’UE d’agir | Politique | Nouvelles

Le ministre du Brexit, David Frost, a déclaré que les remarques faites par le Premier ministre français dans une lettre à l’Union européenne suggérant que le bloc devrait démontrer qu’il y a « plus de dommages à quitter l’UE qu’à y rester » étaient « très troublantes ».

« J’espère que cette opinion n’est pas plus répandue dans l’UE », a déclaré Frost sur Twitter. « Le voir s’exprimer de cette manière est clairement très troublant et très problématique dans le contexte actuel où nous essayons de résoudre de nombreuses questions très sensibles, notamment sur le protocole d’Irlande du Nord. »

Frost a déclaré que la Grande-Bretagne « envisageait activement de lancer une procédure de règlement des différends » sur ce qu’elle considère comme une violation par la France du Brexit traité de commerce.

« Nous continuerons à parler de manière constructive pour essayer de résoudre tous les différends entre nous, et nous exhortons l’UE et la France à prendre du recul par rapport à la rhétorique et aux actions qui rendent cela plus difficile », a-t-il déclaré.