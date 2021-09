Brexit EN DIRECT: “Pas d’excuse”, Lord Frost a déclaré que le temps était écoulé et qu’il devait déclencher l’article 16 avec l’UE | Politique | Nouvelles

La baronne Hoey – anciennement députée travailliste Kate Hoey – s’exprimait après que le ministre du Brexit, Lord Frost, s’est adressé à l’association britannico-irlandaise hier – et a déclaré que la Grande-Bretagne s’abstiendrait de prendre des mesures, du moins pour l’instant. Elle a tweeté : « Le gouvernement britannique dit qu’il n’y a pas de frontière dure entre NI et le ROI mais accepte une frontière dure entre NI et GB.

« David Frost a déclaré que les critères du Parlement pour l’invocation de l’article 16 avaient été remplis, donc AUCUNE EXCUSE pour ne pas l’invoquer maintenant. L’UE est-elle plus importante que NI et l’Union ? »

Le protocole d’Irlande du Nord est un mécanisme controversé visant à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande – qui, selon les critiques unionistes, a simplement abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande.

L’article 16 confère aux deux parties un pouvoir unilatéral d’action si l’application du Protocole donne lieu à « de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales susceptibles de persister, ou à un détournement des échanges ».

Lors de son discours, Lord Frost a déclaré : « Il est clair que le seuil pour déclencher l’article 16 a été atteint et il est loisible au gouvernement britannique de prendre une série de mesures de sauvegarde sur cette base.

“C’est simplement une déclaration de fait.”

Il a ajouté : « Il est important que tout le monde saisisse l’opportunité, examine les risques de ne pas le faire et agisse de manière constructive.

« Nous sommes absolument prêts à le faire. »

Mise à jour de 7h39: la dispute commerciale UE-GB a «insufflé une nouvelle vie» à la violence paramilitaire en Irlande du Nord

Les différends commerciaux liés au Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni ont “insufflé une nouvelle vie” aux paramilitaires loyalistes d’Irlande du Nord, a averti un expert en sécurité.

Le Dr Aaron Edward, un chercheur spécialisé dans le terrorisme loyaliste, a averti que la controverse sur le protocole d’Irlande du Nord avait suscité un regain d’activité de la part des groupes paramilitaires.

L’auteur de UVF: Behind the Mask a souligné que de nouvelles structures paramilitaires se sont développées à la suite de troubles à grande échelle au sein des communautés loyalistes autour du protocole Brexit. L’Irlande du Nord a connu les pires émeutes observées depuis des décennies plus tôt cette année, alors que des gangs de rue loyalistes ont ciblé la police lors de manifestations contre les nouveaux contrôles douaniers en mer d’Irlande.

Le Dr Edwards a déclaré à Express.co.uk : « Le fait est que le protocole d’Irlande du Nord, le Brexit, a insufflé une nouvelle vie à ces anciennes organisations paramilitaires archaïques.

“Ces structures rouillées que nous avons vues pendant de nombreuses années sont maintenant revenues.”

Mise à jour de 7h29 : aucune excuse maintenant, a déclaré Lord Frost

Boris Johnson et Lord David Frost n’ont désormais aucune excuse pour ne pas déclencher l’article 16 et suspendre le protocole d’Irlande du Nord, a déclaré la baronne du Brexiteer Hoey.

