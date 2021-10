Brexit EN DIRECT: Smug Barnier dit à Boris de faire attention – “il est trop tard pour les Britanniques” | Politique | Nouvelles

in

Ses commentaires interviennent alors que les relations de la Grande-Bretagne avec la France touchent le fond. La France a réagi avec fureur en apprenant le pacte d’Aukus entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie, qui verra les pays travailler ensemble pour construire des sous-marins à propulsion nucléaire. Le nouvel accord signifiait que l’accord de l’Australie avec la France devait être abandonné et Emmanuel Macron a retiré les ambassadeurs français des États-Unis et de l’Australie dans un accès de rage tout en accusant le Royaume-Uni de trahir leur confiance.

M. Barnier a lancé un avertissement sévère sur la question : « Une alliance a besoin de confiance… Je recommande que le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont nos alliés, soient prudents et [bear in mind] la nécessité pour nous de travailler ensemble.

Plus tôt cette semaine, la France a promis des mesures de rétorsion après que le Royaume-Uni et Jersey ont rejeté une vague de demandes de bateaux de pêche français pour les petits bateaux de pêche cherchant à pêcher dans les eaux britanniques.

Paris a accusé Londres de faire de la politique avec les droits de pêche post-Brexit et a exhorté tous les pays de l’Union européenne à s’unir pour faire pression sur le Royaume-Uni pour qu’il attribue davantage de licences de pêche.

Il a averti les autres pays de l’UE de ne pas devenir comme le Brexit-Grande-Bretagne, déclarant: “Il est trop tard pour le peuple britannique, mais il n’est pas trop tard pour nous.”

